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Путин поздравил лидера Йемена с национальным праздником
Путин поздравил лидера Йемена с национальным праздником - РИА Новости, 28.05.2025
Путин поздравил лидера Йемена с национальным праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя руководящего президентского совета Йемена Ришада аль-Алими с национальным праздником - 35-летием Йеменского... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T16:05:00+03:00
2025-05-28T16:05:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя руководящего президентского совета Йемена Ришада аль-Алими с национальным праздником - 35-летием Йеменского единства. Аль-Алими прибыл в Россию с официальным визитом во вторник. "Хотел бы еще раз уже лично поздравить вас с национальным праздником, с 35-летием Йеменского единства. Он был совсем недавно, по-моему, 22 мая, направлял вам телеграмму поздравительную. Сейчас есть возможность поздравить вас лично на встрече в Москве", - сказал глава государства в ходе встречи с аль-Алими. Двадцать второго мая Йемен отмечает национальный праздник - День провозглашения Йеменской Республики (День Йеменского единства). Йеменская республика образовалась в 1990 г. путем добровольного объединения Йеменской Арабской Республики и Народной Демократической Республики Йемен.
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Переговоры Путина и лидера Йемена аль-Алими в Кремле
Переговоры Путина и лидера Йемена аль-Алими в Кремле. Президент России заявил, что отношения между двумя странами складываются давно и всегда носили дружеский характер.
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россия, йемен, владимир путин
Россия, Йемен, Владимир Путин
Путин поздравил лидера Йемена с национальным праздником
Путин лично поздравил аль-Алими с Днем Йеменского единства