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Путин рассчитывает на возобновление работы межправкомиссии России и Йемена - РИА Новости, 28.05.2025
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15:57 28.05.2025 (обновлено: 16:57 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/putin-2019578922.html
Путин рассчитывает на возобновление работы межправкомиссии России и Йемена
Путин рассчитывает на возобновление работы межправкомиссии России и Йемена - РИА Новости, 28.05.2025
Путин рассчитывает на возобновление работы межправкомиссии России и Йемена
Москва рассчитывает на скорейшее возобновление работы российско-йеменской межправительственной комиссии, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T15:57:00+03:00
2025-05-28T16:57:00+03:00
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йемен
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в мире
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Москва рассчитывает на скорейшее возобновление работы российско-йеменской межправительственной комиссии, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем руководящего президентского совета Йемена Ришадом Аль-Алими. Лидер Йемена 27 мая прибыл с официальным визитом в Россию. Переговоры на высшем уровне проходят в среду в Кремле. Путин в ходе встречи отметил успешное развитие торгово-экономических отношений России и Йемена, а среди перспективных направлений назвал сельское хозяйство, рыболовство, добычу полезных ископаемых и энергетику. "Есть о чем поговорить. И мы рассчитываем на скорейшее возобновление работы межправкомиссии", - сказал российский президент.
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россия, йемен, владимир путин, в мире
Россия, Йемен, Владимир Путин, В мире
Путин рассчитывает на возобновление работы межправкомиссии России и Йемена

Путин надеется на скорейшее возобновление работы межправкомиссии России и Йемена

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Руководящего президентского совета Йеменской Республики Рашад Аль-Алими во время встречи. 28 мая 2025
Президент РФ Владимир Путин и председатель Руководящего президентского совета Йеменской Республики Рашад Аль-Алими во время встречи. 28 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Руководящего президентского совета Йеменской Республики Рашад Аль-Алими во время встречи. 28 мая 2025
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Москва рассчитывает на скорейшее возобновление работы российско-йеменской межправительственной комиссии, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем руководящего президентского совета Йемена Ришадом Аль-Алими.
Лидер Йемена 27 мая прибыл с официальным визитом в Россию. Переговоры на высшем уровне проходят в среду в Кремле.
Путин в ходе встречи отметил успешное развитие торгово-экономических отношений России и Йемена, а среди перспективных направлений назвал сельское хозяйство, рыболовство, добычу полезных ископаемых и энергетику.
"Есть о чем поговорить. И мы рассчитываем на скорейшее возобновление работы межправкомиссии", - сказал российский президент.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Йемена Шайа Мохсен аз-Зиндани во время пресс-подхода по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Межгосударственные отношения России и Йемена
Вчера, 00:16
 
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