https://ria.ru/20250528/putin-2019578922.html
Путин рассчитывает на возобновление работы межправкомиссии России и Йемена
Путин рассчитывает на возобновление работы межправкомиссии России и Йемена - РИА Новости, 28.05.2025
Путин рассчитывает на возобновление работы межправкомиссии России и Йемена
Москва рассчитывает на скорейшее возобновление работы российско-йеменской межправительственной комиссии, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T15:57:00+03:00
2025-05-28T15:57:00+03:00
2025-05-28T16:57:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Москва рассчитывает на скорейшее возобновление работы российско-йеменской межправительственной комиссии, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем руководящего президентского совета Йемена Ришадом Аль-Алими. Лидер Йемена 27 мая прибыл с официальным визитом в Россию. Переговоры на высшем уровне проходят в среду в Кремле. Путин в ходе встречи отметил успешное развитие торгово-экономических отношений России и Йемена, а среди перспективных направлений назвал сельское хозяйство, рыболовство, добычу полезных ископаемых и энергетику. "Есть о чем поговорить. И мы рассчитываем на скорейшее возобновление работы межправкомиссии", - сказал российский президент.
https://ria.ru/20250528/dimplomatiya-2019372579.html
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россия, йемен, владимир путин, в мире
Россия, Йемен, Владимир Путин, В мире
Путин рассчитывает на возобновление работы межправкомиссии России и Йемена
Путин надеется на скорейшее возобновление работы межправкомиссии России и Йемена