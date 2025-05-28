https://ria.ru/20250528/putin-2019578922.html

Путин рассчитывает на возобновление работы межправкомиссии России и Йемена

Путин рассчитывает на возобновление работы межправкомиссии России и Йемена - РИА Новости, 28.05.2025

Путин рассчитывает на возобновление работы межправкомиссии России и Йемена

Москва рассчитывает на скорейшее возобновление работы российско-йеменской межправительственной комиссии, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T15:57:00+03:00

2025-05-28T15:57:00+03:00

2025-05-28T16:57:00+03:00

россия

йемен

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Москва рассчитывает на скорейшее возобновление работы российско-йеменской межправительственной комиссии, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем руководящего президентского совета Йемена Ришадом Аль-Алими. Лидер Йемена 27 мая прибыл с официальным визитом в Россию. Переговоры на высшем уровне проходят в среду в Кремле. Путин в ходе встречи отметил успешное развитие торгово-экономических отношений России и Йемена, а среди перспективных направлений назвал сельское хозяйство, рыболовство, добычу полезных ископаемых и энергетику. "Есть о чем поговорить. И мы рассчитываем на скорейшее возобновление работы межправкомиссии", - сказал российский президент.

https://ria.ru/20250528/dimplomatiya-2019372579.html

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россия, йемен, владимир путин, в мире