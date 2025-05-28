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Путин оценил торгово-экономические отношения России и Йемена - РИА Новости, 28.05.2025
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15:32 28.05.2025 (обновлено: 16:07 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/putin-2019570968.html
Путин оценил торгово-экономические отношения России и Йемена
Путин оценил торгово-экономические отношения России и Йемена - РИА Новости, 28.05.2025
Путин оценил торгово-экономические отношения России и Йемена
Торгово-экономические отношения РФ и Йемена развиваются успешно, есть перспективные направления, в том числе добыча полезных ископаемых, заявил президент России РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T15:32:00+03:00
2025-05-28T16:07:00+03:00
россия
йемен
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Торгово-экономические отношения РФ и Йемена развиваются успешно, есть перспективные направления, в том числе добыча полезных ископаемых, заявил президент России Владимир Путин."У нас много контактов, много перспективных направлений, и, в первую очередь, мы, конечно, говорим о развитии торгово-экономических отношений. У нас с Йеменом эти отношения развиваются успешно, в целом у нас удовлетворительный объем товарооборота, где-то около 400 миллионов долларов. Есть очень хорошие, перспективные направления, имею в виду сельское хозяйство, рыболовство, добычу полезных ископаемых, энергетику", - сказал Путин во время встречи с председателем руководящего президентского совета Йемена Ришадом аль-Алими.
https://ria.ru/20250528/putin-2019569914.html
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Путин об успешном развитии торгово-экономических отношений с Йеменом
Путин отметил успешное развитие торгово-экономических отношений с Йеменом – товарооборот двух стран составляет $400 млн. Также президент рассказал, что в России сейчас учатся порядка полутора тысяч граждан Йемена.
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россия, йемен, экономика, владимир путин
Россия, Йемен, Экономика, Владимир Путин
Путин оценил торгово-экономические отношения России и Йемена

Путин: торгово-экономические отношения России и Йемена развиваются успешно

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Торгово-экономические отношения РФ и Йемена развиваются успешно, есть перспективные направления, в том числе добыча полезных ископаемых, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас много контактов, много перспективных направлений, и, в первую очередь, мы, конечно, говорим о развитии торгово-экономических отношений. У нас с Йеменом эти отношения развиваются успешно, в целом у нас удовлетворительный объем товарооборота, где-то около 400 миллионов долларов. Есть очень хорошие, перспективные направления, имею в виду сельское хозяйство, рыболовство, добычу полезных ископаемых, энергетику", - сказал Путин во время встречи с председателем руководящего президентского совета Йемена Ришадом аль-Алими.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Россия – страна возможностей - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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