https://ria.ru/20250528/putin-2019570968.html

Путин оценил торгово-экономические отношения России и Йемена

Путин оценил торгово-экономические отношения России и Йемена - РИА Новости, 28.05.2025

Путин оценил торгово-экономические отношения России и Йемена

Торгово-экономические отношения РФ и Йемена развиваются успешно, есть перспективные направления, в том числе добыча полезных ископаемых, заявил президент России РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T15:32:00+03:00

2025-05-28T15:32:00+03:00

2025-05-28T16:07:00+03:00

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йемен

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владимир путин

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Торгово-экономические отношения РФ и Йемена развиваются успешно, есть перспективные направления, в том числе добыча полезных ископаемых, заявил президент России Владимир Путин."У нас много контактов, много перспективных направлений, и, в первую очередь, мы, конечно, говорим о развитии торгово-экономических отношений. У нас с Йеменом эти отношения развиваются успешно, в целом у нас удовлетворительный объем товарооборота, где-то около 400 миллионов долларов. Есть очень хорошие, перспективные направления, имею в виду сельское хозяйство, рыболовство, добычу полезных ископаемых, энергетику", - сказал Путин во время встречи с председателем руководящего президентского совета Йемена Ришадом аль-Алими.

https://ria.ru/20250528/putin-2019569914.html

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Путин об успешном развитии торгово-экономических отношений с Йеменом Путин отметил успешное развитие торгово-экономических отношений с Йеменом – товарооборот двух стран составляет $400 млн. Также президент рассказал, что в России сейчас учатся порядка полутора тысяч граждан Йемена. 2025-05-28T15:32 true PT1M08S

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россия, йемен, экономика, владимир путин