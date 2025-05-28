https://ria.ru/20250528/putin-2019569914.html
В Москве рады визиту лидера Йемена, заявил Путин
В Москве рады визиту лидера Йемена, заявил Путин - РИА Новости, 28.05.2025
В Москве рады визиту лидера Йемена, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что в Москве рады визиту лидера Йемена Ришада аль-Алими в Россию. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T15:29:00+03:00
2025-05-28T15:29:00+03:00
2025-05-28T15:42:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в Москве рады визиту лидера Йемена Ришада аль-Алими в Россию.Глава Руководящего президентского совета Йемена Ришад аль-Алими прибыл во вторник с официальным визитом в Россию, обсудит координацию позиций по ситуации в Йемене"Уважаемый господи председатель, позвольте вас поприветствовать в Москве. Мы очень рады вашему визиту в Москву", - сказал Путин во время встречи с председателем руководящего президентского совета Йемена.
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Переговоры Путина и лидера Йемена аль-Алими в Кремле
Переговоры Путина и лидера Йемена аль-Алими в Кремле. Президент России заявил, что отношения между двумя странами складываются давно и всегда носили дружеский характер.
2025-05-28T15:29
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москва, россия, йемен, владимир путин
Москва, Россия, Йемен, Владимир Путин
В Москве рады визиту лидера Йемена, заявил Путин
Путин: в Москве рады визиту лидера Йемена аль-Алими в Россию