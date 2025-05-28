https://ria.ru/20250528/putin-2019569914.html

В Москве рады визиту лидера Йемена, заявил Путин

В Москве рады визиту лидера Йемена, заявил Путин - РИА Новости, 28.05.2025

В Москве рады визиту лидера Йемена, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что в Москве рады визиту лидера Йемена Ришада аль-Алими в Россию. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T15:29:00+03:00

2025-05-28T15:29:00+03:00

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москва

россия

йемен

владимир путин

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в Москве рады визиту лидера Йемена Ришада аль-Алими в Россию.Глава Руководящего президентского совета Йемена Ришад аль-Алими прибыл во вторник с официальным визитом в Россию, обсудит координацию позиций по ситуации в Йемене"Уважаемый господи председатель, позвольте вас поприветствовать в Москве. Мы очень рады вашему визиту в Москву", - сказал Путин во время встречи с председателем руководящего президентского совета Йемена.

https://ria.ru/20250528/putin-2019570968.html

москва

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Переговоры Путина и лидера Йемена аль-Алими в Кремле Переговоры Путина и лидера Йемена аль-Алими в Кремле. Президент России заявил, что отношения между двумя странами складываются давно и всегда носили дружеский характер. 2025-05-28T15:29 true PT1M05S

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москва, россия, йемен, владимир путин