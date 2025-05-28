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Путин: темы форума о трендах долголетия имеют общенациональное значение - РИА Новости, 28.05.2025
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13:39 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/putin-2019544141.html
Путин: темы форума о трендах долголетия имеют общенациональное значение
Путин: темы форума о трендах долголетия имеют общенациональное значение - РИА Новости, 28.05.2025
Путин: темы форума о трендах долголетия имеют общенациональное значение
Темы форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия" имеют общенациональное значение, предложения по итогам сессий будут учтены в работе органов власти РФ,... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T13:39:00+03:00
2025-05-28T13:39:00+03:00
россия
московская область (подмосковье)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Темы форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия" имеют общенациональное значение, предложения по итогам сессий будут учтены в работе органов власти РФ, заявил президент России Владимир Путин. "Темы, заявленные в повестке форума, имеют без преувеличения общенациональное значение. Речь идет о фундаментальных вопросах демографического развития, сбережении и укреплении здоровья людей, повышении качества и продолжительности жизни", - сказал Путин в приветствии к участникам форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия", которое зачитали на пленарном заседании. Президент выразил уверенность, что в ходе обмена мнениями участники форума выйдут на конкретные предложения и инициативы, которые будут учтены в работе органов власти, учреждений образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, ключевых отраслей экономики. Форум "Россия и мир: тренды здорового долголетия" проходит 27-28 мая в Доме правительства Московской области.
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россия, московская область (подмосковье), владимир путин, общество
Россия, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Общество
Путин: темы форума о трендах долголетия имеют общенациональное значение

Владимир Путин: темы форума о трендах долголетия имеют общенациональное значение

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Темы форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия" имеют общенациональное значение, предложения по итогам сессий будут учтены в работе органов власти РФ, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Темы, заявленные в повестке форума, имеют без преувеличения общенациональное значение. Речь идет о фундаментальных вопросах демографического развития, сбережении и укреплении здоровья людей, повышении качества и продолжительности жизни", - сказал Путин в приветствии к участникам форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия", которое зачитали на пленарном заседании.
Президент выразил уверенность, что в ходе обмена мнениями участники форума выйдут на конкретные предложения и инициативы, которые будут учтены в работе органов власти, учреждений образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, ключевых отраслей экономики.
Форум "Россия и мир: тренды здорового долголетия" проходит 27-28 мая в Доме правительства Московской области.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации Деловая Россия - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Путин назвал сохранение здоровья россиян одной из ключевых тем
13 мая, 16:43
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)Владимир ПутинОбщество
 
 
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