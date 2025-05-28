https://ria.ru/20250528/putin-2019544141.html

Путин: темы форума о трендах долголетия имеют общенациональное значение

Путин: темы форума о трендах долголетия имеют общенациональное значение - РИА Новости, 28.05.2025

Путин: темы форума о трендах долголетия имеют общенациональное значение

Темы форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия" имеют общенациональное значение, предложения по итогам сессий будут учтены в работе органов власти РФ,... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T13:39:00+03:00

2025-05-28T13:39:00+03:00

2025-05-28T13:39:00+03:00

россия

московская область (подмосковье)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Темы форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия" имеют общенациональное значение, предложения по итогам сессий будут учтены в работе органов власти РФ, заявил президент России Владимир Путин. "Темы, заявленные в повестке форума, имеют без преувеличения общенациональное значение. Речь идет о фундаментальных вопросах демографического развития, сбережении и укреплении здоровья людей, повышении качества и продолжительности жизни", - сказал Путин в приветствии к участникам форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия", которое зачитали на пленарном заседании. Президент выразил уверенность, что в ходе обмена мнениями участники форума выйдут на конкретные предложения и инициативы, которые будут учтены в работе органов власти, учреждений образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, ключевых отраслей экономики. Форум "Россия и мир: тренды здорового долголетия" проходит 27-28 мая в Доме правительства Московской области.

https://ria.ru/20250513/zdorove-2016714744.html

россия

московская область (подмосковье)

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россия, московская область (подмосковье), владимир путин, общество