https://ria.ru/20250528/putin-2019533689.html
Путин проведет встречу с главой верхней палаты парламента Таджикистана
Путин проведет встречу с главой верхней палаты парламента Таджикистана - РИА Новости, 28.05.2025
Путин проведет встречу с главой верхней палаты парламента Таджикистана
Президент России Владимир Путин в среду примет находящегося в Москве главу верхней палаты парламента Таджикистана, мэра Душанбе Рустама Эмомали, сообщил... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T12:52:00+03:00
2025-05-28T12:52:00+03:00
2025-05-28T12:52:00+03:00
политика
москва
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду примет находящегося в Москве главу верхней палаты парламента Таджикистана, мэра Душанбе Рустама Эмомали, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Президент примет сегодня находящегося в Москве председателя верхней палаты парламента Республики Таджикистан, он же мэр города Душанбе, Эмомали. Будет краткая беседа", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015582910.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, душанбе, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Москва, Душанбе, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет встречу с главой верхней палаты парламента Таджикистана
Путин примет в Москве главу верхней палаты парламента Таджикистана Эмомали