https://ria.ru/20250528/putin-2019533689.html

Путин проведет встречу с главой верхней палаты парламента Таджикистана

Путин проведет встречу с главой верхней палаты парламента Таджикистана - РИА Новости, 28.05.2025

Путин проведет встречу с главой верхней палаты парламента Таджикистана

Президент России Владимир Путин в среду примет находящегося в Москве главу верхней палаты парламента Таджикистана, мэра Душанбе Рустама Эмомали, сообщил... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T12:52:00+03:00

2025-05-28T12:52:00+03:00

2025-05-28T12:52:00+03:00

политика

москва

душанбе

россия

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:133:2865:1745_1920x0_80_0_0_2170459fb2a5ecfc7eec307467f5f3d0.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду примет находящегося в Москве главу верхней палаты парламента Таджикистана, мэра Душанбе Рустама Эмомали, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Президент примет сегодня находящегося в Москве председателя верхней палаты парламента Республики Таджикистан, он же мэр города Душанбе, Эмомали. Будет краткая беседа", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015582910.html

москва

душанбе

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, москва, душанбе, россия, дмитрий песков, владимир путин