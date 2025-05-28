https://ria.ru/20250528/putin-2019522995.html

Путин поприветствовал участников конгресса, посвященного проблемам диабета

Путин поприветствовал участников конгресса, посвященного проблемам диабета - РИА Новости, 28.05.2025

Путин поприветствовал участников конгресса, посвященного проблемам диабета

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Национального диабетологического конгресса с международным участием "Сахарный РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T12:01:00+03:00

2025-05-28T12:01:00+03:00

2025-05-28T12:17:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Национального диабетологического конгресса с международным участием "Сахарный диабет - неинфекционная пандемия XXI века. Макро- и микрососудистые осложнения. Вопросы междисциплинарного взаимодействия", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин отметил, что данный конгресс посвящен 100-летию создания Российской ассоциации эндокринологов и 100-летию Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика И.И. Дедова министерства здравоохранения России. "За прошедшие годы многие поколения ваших предшественников - учёных, врачей, специалистов, медицинских сестёр - внесли огромный созидательный вклад в изучение широкого спектра проблем, связанных с профилактикой, диагностикой и лечением опасных заболеваний, накопили поистине уникальный научный, практический опыт, оказали квалифицированную помощь десяткам тысяч пациентов", - говорится в телеграмме. Глава российского государства подчеркнул, что подвижнические традиции предшественников достойно продолжает нынешний коллектив центра, объединяющий профессионалов высочайшей квалификации. Он также отметил важность проведения ежегодных форумов, рекомендации и решения которых содействуют эффективному развитию приоритетных направлений здравоохранения. "В ходе пленарных заседаний, симпозиумов, круглых столов участники из нашей страны и других государств, представители международных медицинских организаций получают возможность предметно обсудить актуальные профессиональные проблемы, обменяться опытом, познакомиться с результатами передовых научных исследований и новейшими технологиями. Обозначить перспективы дальнейшей совместной работы", - добавляется в телеграмме. Глава государства также пожелал участникам, организаторам и гостям конгресса успехов и всего самого доброго.

https://ria.ru/20250524/sdvg-2018799761.html

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общество, россия, владимир путин