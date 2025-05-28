https://ria.ru/20250528/putin-2019498048.html

Путин: встреча по безопасности поможет выработать подходы к укреплению мира

Путин: встреча по безопасности поможет выработать подходы к укреплению мира - РИА Новости, 28.05.2025

Путин: встреча по безопасности поможет выработать подходы к укреплению мира

Президент России Владимир Путин уверен, что проходящая в Москве встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, послужит выработке новых важных РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T10:24:00+03:00

2025-05-28T10:24:00+03:00

2025-05-28T10:24:00+03:00

форум по международной безопасности в москве — 2025

владимир путин

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что проходящая в Москве встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, послужит выработке новых важных подходов по укреплению международного мира и стабильности. Глава государства в среду обратился с приветствием к участникам 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в Москве. Участников встречи, представителей делегаций из многих стран в эти дни ждёт насыщенная программа, а основная дискуссия будет посвящена перспективам создания новой архитектуры глобальной безопасности, отметил президент. Он подчеркнул, что за прошедшие годы этот форум убедительно подтвердил свой значимый статус и авторитет. "Убеждён, что очередная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, послужит выработке новых важных подходов по укреплению международного мира и стабильности, будет способствовать продвижению диалога на благо всех стран и народов", - сказал Путин в видеообращении.

https://ria.ru/20250528/putin-2019489518.html

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форум по международной безопасности в москве — 2025, владимир путин, москва, россия, общество