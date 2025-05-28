https://ria.ru/20250528/putin-2019493282.html

Путин: российские партнеры настроены на формирование более безопасного мира

Путин: российские партнеры настроены на формирование более безопасного мира - РИА Новости, 28.05.2025

Путин: российские партнеры настроены на формирование более безопасного мира

Празднование 80-летия Победы в Москве показало настрой друзей и партнеров России на формирование более безопасного мира и конструктивное сотрудничество, заявил... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T10:02:00+03:00

2025-05-28T10:02:00+03:00

2025-05-28T10:16:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир путин

форум по международной безопасности в москве — 2025

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Празднование 80-летия Победы в Москве показало настрой друзей и партнеров России на формирование более безопасного мира и конструктивное сотрудничество, заявил президент России Владимир Путин."Совсем недавно, 9 мая, мы торжественно отметили юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Празднование в Москве стало еще одним символом объединения вокруг идеалов Великой Победы, вновь показало настрой наших друзей и партнеров на формирование более безопасного мира, на конструктивное сотрудничество и совместное решение глобальных проблем", - сказал Путин, обращаясь к участникам 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в Москве.

https://ria.ru/20250528/pobeda-2019490240.html

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москва, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин, форум по международной безопасности в москве — 2025