https://ria.ru/20250528/putin-2019493282.html
Путин: российские партнеры настроены на формирование более безопасного мира
Путин: российские партнеры настроены на формирование более безопасного мира - РИА Новости, 28.05.2025
Путин: российские партнеры настроены на формирование более безопасного мира
Празднование 80-летия Победы в Москве показало настрой друзей и партнеров России на формирование более безопасного мира и конструктивное сотрудничество, заявил... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T10:02:00+03:00
2025-05-28T10:02:00+03:00
2025-05-28T10:16:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
форум по международной безопасности в москве — 2025
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Празднование 80-летия Победы в Москве показало настрой друзей и партнеров России на формирование более безопасного мира и конструктивное сотрудничество, заявил президент России Владимир Путин."Совсем недавно, 9 мая, мы торжественно отметили юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Празднование в Москве стало еще одним символом объединения вокруг идеалов Великой Победы, вновь показало настрой наших друзей и партнеров на формирование более безопасного мира, на конструктивное сотрудничество и совместное решение глобальных проблем", - сказал Путин, обращаясь к участникам 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в Москве.
https://ria.ru/20250528/pobeda-2019490240.html
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москва, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин, форум по международной безопасности в москве — 2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин, Форум по международной безопасности в Москве — 2025
Путин: российские партнеры настроены на формирование более безопасного мира
Путин: 9 мая в Москве показало настрой партнеров РФ на создание безопасного мира