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Новая архитектура безопасности в Евразии должна быть равной, заявил Путин - РИА Новости, 28.05.2025
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09:55 28.05.2025 (обновлено: 11:00 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/putin-2019491712.html
Новая архитектура безопасности в Евразии должна быть равной, заявил Путин
Новая архитектура безопасности в Евразии должна быть равной, заявил Путин - РИА Новости, 28.05.2025
Новая архитектура безопасности в Евразии должна быть равной, заявил Путин
Президент Владимир Путин обратился с приветствием к участникам 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, и призвал к... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T09:55:00+03:00
2025-05-28T11:00:00+03:00
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форум по международной безопасности в москве — 2025
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин обратился с приветствием к участникам 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, и призвал к выстраиванию новой архитектуры безопасности в Евразии.Основные заявления главы государства:&quot;Все государства должны получить твердые гарантии собственной безопасности, но не за счет безопасности и интересов других стран&quot;."Опыт объединения государств в борьбе со злом, с нацизмом, с милитаризмом, понимание той колоссальной цены, которая была заплачена человечеством за мир и свободу, за право народов самим выбирать будущий путь развития, позволили заложить основы послевоенного миропорядка, создать ООН — универсальную, легитимную, основанную на принципах международного права организацию, благодаря которой были преодолены многие геополитические испытания".Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходит в Москве с 27 по 29 мая под председательством секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. Приглашения направили в более чем 150 государств, в том числе страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также руководству более 20 международных организаций. На форуме будут рассматриваться вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности.
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Обращение Путина к участникам встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности
Путин обратился к участникам международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в Москве.
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россия, евразия, владимир путин, шос, одкб, безопасность, в мире, форум по международной безопасности в москве — 2025
Россия, Евразия, Владимир Путин, ШОС, ОДКБ, Безопасность, В мире, Форум по международной безопасности в Москве — 2025

Новая архитектура безопасности в Евразии должна быть равной, заявил Путин

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин обратился с приветствием к участникам 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, и призвал к выстраиванию новой архитектуры безопасности в Евразии.
Основные заявления главы государства:
  • Подход России остается принципиальным и неизменным: новая архитектура безопасности должна быть равной и неделимой.
  • Важно сделать Евразию пространством мира и стабильности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Анти-Мюнхен: в Москве собираются 120 секретарей Совбезов
26 мая, 13:44
«

"Все государства должны получить твердые гарантии собственной безопасности, но не за счет безопасности и интересов других стран".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Основой для создания универсальной системы безопасности на континенте могут стать такие форматы взаимодействия, как ШОС, ЕАЭС, ОДКБ.
  • Выстраивая совместную работу в области безопасности, надо опираться на исторический опыт и уроки прошлого.
  • Cегодня важно беречь правду о событиях Великой Отечественной войны, бороться с попытками переписать историю.
«
"Опыт объединения государств в борьбе со злом, с нацизмом, с милитаризмом, понимание той колоссальной цены, которая была заплачена человечеством за мир и свободу, за право народов самим выбирать будущий путь развития, позволили заложить основы послевоенного миропорядка, создать ООН — универсальную, легитимную, основанную на принципах международного права организацию, благодаря которой были преодолены многие геополитические испытания".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Празднование 9 Мая в Москве стало еще одним символом объединения вокруг идеалов Великой Победы.
  • Юбилей Победы показал настрой друзей и партнеров России на формирование более безопасного мира, конструктивное сотрудничество.
Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходит в Москве с 27 по 29 мая под председательством секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. Приглашения направили в более чем 150 государств, в том числе страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также руководству более 20 международных организаций. На форуме будут рассматриваться вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
"Развалинами Берлина удовлетворен ": Европа напросилась на жесткий ответ
08:00
 
РоссияЕвразияВладимир ПутинШОСОДКББезопасностьВ миреФорум по международной безопасности в Москве — 2025
 
 
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