https://ria.ru/20250528/putin-2019491712.html

Новая архитектура безопасности в Евразии должна быть равной, заявил Путин

Новая архитектура безопасности в Евразии должна быть равной, заявил Путин - РИА Новости, 28.05.2025

Новая архитектура безопасности в Евразии должна быть равной, заявил Путин

Президент Владимир Путин обратился с приветствием к участникам 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, и призвал к... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T09:55:00+03:00

2025-05-28T09:55:00+03:00

2025-05-28T11:00:00+03:00

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форум по международной безопасности в москве — 2025

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин обратился с приветствием к участникам 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, и призвал к выстраиванию новой архитектуры безопасности в Евразии.Основные заявления главы государства:"Все государства должны получить твердые гарантии собственной безопасности, но не за счет безопасности и интересов других стран"."Опыт объединения государств в борьбе со злом, с нацизмом, с милитаризмом, понимание той колоссальной цены, которая была заплачена человечеством за мир и свободу, за право народов самим выбирать будущий путь развития, позволили заложить основы послевоенного миропорядка, создать ООН — универсальную, легитимную, основанную на принципах международного права организацию, благодаря которой были преодолены многие геополитические испытания".Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходит в Москве с 27 по 29 мая под председательством секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. Приглашения направили в более чем 150 государств, в том числе страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также руководству более 20 международных организаций. На форуме будут рассматриваться вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности.

https://ria.ru/20250526/myunkhen-2019098498.html

https://ria.ru/20250528/evropa-2019407923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обращение Путина к участникам встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности Путин обратился к участникам международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в Москве. 2025-05-28T09:55 true PT3M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

россия, евразия, владимир путин, шос, одкб, безопасность, в мире, форум по международной безопасности в москве — 2025