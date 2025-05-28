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Путин призвал опираться на исторический опыт при работе над безопасностью - РИА Новости, 28.05.2025
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09:44 28.05.2025 (обновлено: 10:16 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/putin-2019489518.html
Путин призвал опираться на исторический опыт при работе над безопасностью
Путин призвал опираться на исторический опыт при работе над безопасностью - РИА Новости, 28.05.2025
Путин призвал опираться на исторический опыт при работе над безопасностью
Президент РФ Владимир Путин призвал страны опираться на исторический опыт и уроки прошлого в процессе выстраивания совместной работы в области безопасности. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T09:44:00+03:00
2025-05-28T10:16:00+03:00
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал страны опираться на исторический опыт и уроки прошлого в процессе выстраивания совместной работы в области безопасности.Глава государства в среду обратился с приветственным словом к участникам 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности."Безусловно, выстраивая совместную работу, необходимо опираться на позитивный исторический опыт, на уроки прошлого. В этом году исполняется 80-летие окончания Второй мировой войны, которая кардинально повлияла на развитие международного сообщества", - сказал Путин.
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владимир путин, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество, форум по международной безопасности в москве — 2025
Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Форум по международной безопасности в Москве — 2025
Путин призвал опираться на исторический опыт при работе над безопасностью

Путин призвал опираться на опыт и уроки прошлого при работе над безопасностью

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал страны опираться на исторический опыт и уроки прошлого в процессе выстраивания совместной работы в области безопасности.
Глава государства в среду обратился с приветственным словом к участникам 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
"Безусловно, выстраивая совместную работу, необходимо опираться на позитивный исторический опыт, на уроки прошлого. В этом году исполняется 80-летие окончания Второй мировой войны, которая кардинально повлияла на развитие международного сообщества", - сказал Путин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Путин призвал беречь правду о событиях Великой Отечественной войны
09:48
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВладимир ПутинРоссия80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоФорум по международной безопасности в Москве — 2025
 
 
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