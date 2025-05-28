https://ria.ru/20250528/putin-2019489518.html

Путин призвал опираться на исторический опыт при работе над безопасностью

Путин призвал опираться на исторический опыт при работе над безопасностью - РИА Новости, 28.05.2025

Путин призвал опираться на исторический опыт при работе над безопасностью

Президент РФ Владимир Путин призвал страны опираться на исторический опыт и уроки прошлого в процессе выстраивания совместной работы в области безопасности. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T09:44:00+03:00

2025-05-28T09:44:00+03:00

2025-05-28T10:16:00+03:00

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

форум по международной безопасности в москве — 2025

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал страны опираться на исторический опыт и уроки прошлого в процессе выстраивания совместной работы в области безопасности.Глава государства в среду обратился с приветственным словом к участникам 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности."Безусловно, выстраивая совместную работу, необходимо опираться на позитивный исторический опыт, на уроки прошлого. В этом году исполняется 80-летие окончания Второй мировой войны, которая кардинально повлияла на развитие международного сообщества", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250528/putin--2019490534.html

россия

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владимир путин, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество, форум по международной безопасности в москве — 2025