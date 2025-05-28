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Путин призвал опираться на исторический опыт при работе над безопасностью
Путин призвал опираться на исторический опыт при работе над безопасностью - РИА Новости, 28.05.2025
Путин призвал опираться на исторический опыт при работе над безопасностью
Президент РФ Владимир Путин призвал страны опираться на исторический опыт и уроки прошлого в процессе выстраивания совместной работы в области безопасности. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T09:44:00+03:00
2025-05-28T09:44:00+03:00
2025-05-28T10:16:00+03:00
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
форум по международной безопасности в москве — 2025
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал страны опираться на исторический опыт и уроки прошлого в процессе выстраивания совместной работы в области безопасности.Глава государства в среду обратился с приветственным словом к участникам 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности."Безусловно, выстраивая совместную работу, необходимо опираться на позитивный исторический опыт, на уроки прошлого. В этом году исполняется 80-летие окончания Второй мировой войны, которая кардинально повлияла на развитие международного сообщества", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250528/putin--2019490534.html
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владимир путин, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество, форум по международной безопасности в москве — 2025
Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Форум по международной безопасности в Москве — 2025
Путин призвал опираться на исторический опыт при работе над безопасностью
Путин призвал опираться на опыт и уроки прошлого при работе над безопасностью