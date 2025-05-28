https://ria.ru/20250528/putin-2019488785.html
Новая архитектура безопасности должна быть равной, заявил Путин
Новая архитектура безопасности должна быть равной, заявил Путин - РИА Новости, 28.05.2025
Новая архитектура безопасности должна быть равной, заявил Путин
Подходы России остаются неизменными: новая архитектура безопасности должна быть равной и неделимой, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T09:41:00+03:00
2025-05-28T09:41:00+03:00
2025-05-28T10:16:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Подходы России остаются неизменными: новая архитектура безопасности должна быть равной и неделимой, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается России, то наши подходы остаются принципиальными и неизменными. Не раз говорил и повторю: мы убеждены, что новая архитектура безопасности должна быть равной и неделимой, то есть все государства должны получить твёрдые гарантии собственной безопасности, но не за счёт безопасности и интересов других стран", - сказал Путин в своем видеообращении к участникам 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
https://ria.ru/20250528/putin-2019489518.html
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Обращение Путина к участникам встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности
Путин обратился к участникам международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в Москве.
2025-05-28T09:41
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россия, евразия, владимир путин, в мире, форум по международной безопасности в москве — 2025
Россия, Евразия, Владимир Путин, В мире, Форум по международной безопасности в Москве — 2025
Новая архитектура безопасности должна быть равной, заявил Путин
Путин: новая архитектура безопасности должна быть равной и неделимой