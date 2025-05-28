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Путин проведет переговоры с главой президентского совета Йемена - РИА Новости, 28.05.2025
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00:30 28.05.2025 (обновлено: 00:48 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/putin-2019453800.html
Путин проведет переговоры с главой президентского совета Йемена
Путин проведет переговоры с главой президентского совета Йемена - РИА Новости, 28.05.2025
Путин проведет переговоры с главой президентского совета Йемена
Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с председателем руководящего президентского совета Йемена Ришадом аль-Алими, который будет... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T00:30:00+03:00
2025-05-28T00:48:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с председателем руководящего президентского совета Йемена Ришадом аль-Алими, который будет находиться в РФ с официальным визитом. Отмечается, что на переговорах планируется обсудить перспективы развития российско-йеменских отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также актуальные темы региональной повестки дня. Аль-Алими пришёл к власти на территориях Йемена, которые не находятся под контролем шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), в апреле 2022 года, когда прежний президент Йемена Абд-Раббу Мансур Хади объявил о формировании на подконтрольных международно признанных властями территориях нового органа власти - Совета президентского руководства, куда вошли ведущие политики северного и южного Йемена. Международно признанное правительство Йемена временно находится в Адене с момента захвата власти хуситами в Сане в 2015 году. По информации Йеменского информационного агентства Saba во время встречи в мае с временным поверенным в делах России в Йемене Евгением Кудровым, когда, в частности, обсуждалась повестка дня официального визита главы Йемена в РФ, аль-Алими "высоко оценил неизменную позицию России на всех международных форумах в поддержку йеменского народа, его международно признанных властей и национальных институтов". Кроме того, как передает агентство, он "высоко оценил давние двусторонние отношения между Республикой Йемен и Российской Федерацией и общее желание продвигать их к более широким горизонтам плодотворного сотрудничества и координации в различных областях". Как рассказал РИА Новости йеменский источник, ожидается, что аль-Алими обсудит в Москве такие вопросы, как "укрепление сотрудничества между Россией и Йеменом, возможную поддержку со стороны РФ властей Йемена и ее потенциальную роль в поддержке политического процесса и установления мира в Йемене". Москва выступает за комплексное урегулирование йеменского кризиса дипломатическими методами через создание благоприятных условий для скорейшего запуска полноформатного межйеменского национального диалога под эгидой ООН, сообщал российский МИД.
https://ria.ru/20240227/sotrudnichestvo-1929791473.html
https://ria.ru/20250528/dimplomatiya-2019372579.html
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в мире, йемен, россия, москва, владимир путин, ансар алла, оон
В мире, Йемен, Россия, Москва, Владимир Путин, Ансар Алла, ООН
Путин проведет переговоры с главой президентского совета Йемена

Путин встретится с главой президентского совета Йемена Ришадом аль-Алими

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с председателем руководящего президентского совета Йемена Ришадом аль-Алими, который будет находиться в РФ с официальным визитом.
Отмечается, что на переговорах планируется обсудить перспективы развития российско-йеменских отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также актуальные темы региональной повестки дня.
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Аль-Алими пришёл к власти на территориях Йемена, которые не находятся под контролем шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), в апреле 2022 года, когда прежний президент Йемена Абд-Раббу Мансур Хади объявил о формировании на подконтрольных международно признанных властями территориях нового органа власти - Совета президентского руководства, куда вошли ведущие политики северного и южного Йемена. Международно признанное правительство Йемена временно находится в Адене с момента захвата власти хуситами в Сане в 2015 году.
По информации Йеменского информационного агентства Saba во время встречи в мае с временным поверенным в делах России в Йемене Евгением Кудровым, когда, в частности, обсуждалась повестка дня официального визита главы Йемена в РФ, аль-Алими "высоко оценил неизменную позицию России на всех международных форумах в поддержку йеменского народа, его международно признанных властей и национальных институтов".
Кроме того, как передает агентство, он "высоко оценил давние двусторонние отношения между Республикой Йемен и Российской Федерацией и общее желание продвигать их к более широким горизонтам плодотворного сотрудничества и координации в различных областях".
Как рассказал РИА Новости йеменский источник, ожидается, что аль-Алими обсудит в Москве такие вопросы, как "укрепление сотрудничества между Россией и Йеменом, возможную поддержку со стороны РФ властей Йемена и ее потенциальную роль в поддержке политического процесса и установления мира в Йемене".
Москва выступает за комплексное урегулирование йеменского кризиса дипломатическими методами через создание благоприятных условий для скорейшего запуска полноформатного межйеменского национального диалога под эгидой ООН, сообщал российский МИД.
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