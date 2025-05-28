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Путин напомнил о подвиге пограничников в 1941 году - РИА Новости, 28.05.2025
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00:10 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/putin-2019451872.html
Путин напомнил о подвиге пограничников в 1941 году
Путин напомнил о подвиге пограничников в 1941 году - РИА Новости, 28.05.2025
Путин напомнил о подвиге пограничников в 1941 году
Слава поколения победителей в Великой Отечественной войне преумножает решимость россиян отстаивать интересы Родины, сражаться за правду, заявил президент России РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T00:10:00+03:00
2025-05-28T00:10:00+03:00
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Слава поколения победителей в Великой Отечественной войне преумножает решимость россиян отстаивать интересы Родины, сражаться за правду, заявил президент России Владимир Путин. "Мы всегда будем помнить тех, кто первым встречал врага, как бойцы погранзастав в июне 1941-го. Их бессмертный массовый героизм стал одним из символов всенародного сопротивления поистине Отечественной войны, предвестником Великой Победы. Бессмертная слава поколения победителей вдохновляет нас и сегодня, преумножает нашу силу, решимость отстаивать интересы Отечества, его безопасность и территориальную целостность, сражаться за правду и справедливость, за мир на родной земле", - сказал глава государства в поздравлении по случаю Дня пограничника. Президент добавил, что легендарные традиции пограничной службы закладывались и укреплялись "на протяжении тысячелетней истории Отечества со времён Древней Руси, многими поколениями мужественных, доблестных воинов, которыми гордится наша страна".
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Поздравление Путина с Днем пограничника
Поздравление Путина с Днем пограничника
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россия, владимир путин, безопасность, видео
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин напомнил о подвиге пограничников в 1941 году
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Слава поколения победителей в Великой Отечественной войне преумножает решимость россиян отстаивать интересы Родины, сражаться за правду, заявил президент России Владимир Путин.
2025-05-28T00:10
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Путин напомнил о подвиге пограничников в 1941 году

Путин: слава поколения победителей умножает решимость отстаивать интересы России

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Слава поколения победителей в Великой Отечественной войне преумножает решимость россиян отстаивать интересы Родины, сражаться за правду, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы всегда будем помнить тех, кто первым встречал врага, как бойцы погранзастав в июне 1941-го. Их бессмертный массовый героизм стал одним из символов всенародного сопротивления поистине Отечественной войны, предвестником Великой Победы. Бессмертная слава поколения победителей вдохновляет нас и сегодня, преумножает нашу силу, решимость отстаивать интересы Отечества, его безопасность и территориальную целостность, сражаться за правду и справедливость, за мир на родной земле", - сказал глава государства в поздравлении по случаю Дня пограничника.
Президент добавил, что легендарные традиции пограничной службы закладывались и укреплялись "на протяжении тысячелетней истории Отечества со времён Древней Руси, многими поколениями мужественных, доблестных воинов, которыми гордится наша страна".
 
РоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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