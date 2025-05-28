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Путин напомнил о подвиге пограничников в 1941 году

Путин напомнил о подвиге пограничников в 1941 году - РИА Новости, 28.05.2025

Путин напомнил о подвиге пограничников в 1941 году

Слава поколения победителей в Великой Отечественной войне преумножает решимость россиян отстаивать интересы Родины, сражаться за правду, заявил президент России РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T00:10:00+03:00

2025-05-28T00:10:00+03:00

2025-05-28T00:10:00+03:00

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Слава поколения победителей в Великой Отечественной войне преумножает решимость россиян отстаивать интересы Родины, сражаться за правду, заявил президент России Владимир Путин. "Мы всегда будем помнить тех, кто первым встречал врага, как бойцы погранзастав в июне 1941-го. Их бессмертный массовый героизм стал одним из символов всенародного сопротивления поистине Отечественной войны, предвестником Великой Победы. Бессмертная слава поколения победителей вдохновляет нас и сегодня, преумножает нашу силу, решимость отстаивать интересы Отечества, его безопасность и территориальную целостность, сражаться за правду и справедливость, за мир на родной земле", - сказал глава государства в поздравлении по случаю Дня пограничника. Президент добавил, что легендарные традиции пограничной службы закладывались и укреплялись "на протяжении тысячелетней истории Отечества со времён Древней Руси, многими поколениями мужественных, доблестных воинов, которыми гордится наша страна".

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Поздравление Путина с Днем пограничника Поздравление Путина с Днем пограничника 2025-05-28T00:10 true PT2M25S

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Дарья Буймова

россия, владимир путин, безопасность, видео