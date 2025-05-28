https://ria.ru/20250528/putin-2019451715.html

Российские пограничники не раз героически проявили себя в СВО, заявил Путин

Российские пограничники не раз героически проявили себя в СВО, заявил Путин - РИА Новости, 28.05.2025

Российские пограничники не раз героически проявили себя в СВО, заявил Путин

Российские пограничники не раз героически и с честью проявили себя в ходе специальной военной операции, действуют грамотно, стойко и бесстрашно, сообщил... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T00:06:00+03:00

2025-05-28T00:06:00+03:00

2025-05-28T00:06:00+03:00

безопасность

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские пограничники не раз героически и с честью проявили себя в ходе специальной военной операции, действуют грамотно, стойко и бесстрашно, сообщил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня пограничника. "В ходе специальной военной операции подразделения пограничных органов ФСБ России не раз героически, с честью проявили себя в решении сложных и ответственных задач. И сейчас действуют также грамотно, стойко и бесстрашно", - сказал Путин.

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поздравление Путина с Днем пограничника Поздравление Путина с Днем пограничника 2025-05-28T00:06 true PT2M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), видео