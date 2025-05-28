https://ria.ru/20250528/putin-2019451715.html
Российские пограничники не раз героически проявили себя в СВО, заявил Путин
Российские пограничники не раз героически проявили себя в СВО, заявил Путин - РИА Новости, 28.05.2025
Российские пограничники не раз героически проявили себя в СВО, заявил Путин
Российские пограничники не раз героически и с честью проявили себя в ходе специальной военной операции, действуют грамотно, стойко и бесстрашно, сообщил... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T00:06:00+03:00
2025-05-28T00:06:00+03:00
2025-05-28T00:06:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские пограничники не раз героически и с честью проявили себя в ходе специальной военной операции, действуют грамотно, стойко и бесстрашно, сообщил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня пограничника. "В ходе специальной военной операции подразделения пограничных органов ФСБ России не раз героически, с честью проявили себя в решении сложных и ответственных задач. И сейчас действуют также грамотно, стойко и бесстрашно", - сказал Путин.
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Поздравление Путина с Днем пограничника
Поздравление Путина с Днем пограничника
2025-05-28T00:06
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PT2M25S
РИА Новости
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безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), видео
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Российские пограничники не раз героически проявили себя в СВО, заявил Путин
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские пограничники не раз героически и с честью проявили себя в ходе специальной военной операции, действуют грамотно, стойко и бесстрашно, сообщил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня пограничника.
2025-05-28T00:06
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PT2M25S
Российские пограничники не раз героически проявили себя в СВО, заявил Путин
Путин: пограничники не раз героически и с честью проявили себя в спецоперации