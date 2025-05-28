https://ria.ru/20250528/putin--2019569378.html

Путин и лидер Йемена провели переговоры в Кремле

Путин и лидер Йемена провели переговоры в Кремле - РИА Новости, 28.05.2025

Путин и лидер Йемена провели переговоры в Кремле

Президент России Владимир Путин и председатель Руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими провели переговоры в Кремле, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T15:27:00+03:00

2025-05-28T15:27:00+03:00

2025-05-28T17:22:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель Руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими провели переговоры в Кремле, сообщил корреспондент РИА Новости."Уважаемый господин председатель, позвольте вас поприветствовать в Москве. Мы очень рады вашему визиту в Москву", — сказал российский лидер.Как отметил Путин, отношения двух стран всегда носили дружеский характер, Йемен и Россия активно сотрудничают уже почти 100 лет."Еще в 1928 году мы установили дипломатические отношения, вот сейчас возобновляет работу наше посольство в вашей стране", — напомнил он.Путин указал, что торгово-экономические отношения России и Йемена развиваются успешно, есть перспективные направления, в частности добыча полезных ископаемых. Он также напомнил, что объем товарооборота составляет около 400 миллионов долларов, назвав такой показатель удовлетворительным.Глава государства также пригласил аль-Алими на саммит "Россия — арабский мир" в Москву в октябре. Путин отметил, что большинство арабских стран, дружественных Москве, уже согласились принять участие в мероприятии.Аль-Алими прибыл в Россию с официальным визитом во вторник.Как сообщало накануне переговоров йеменское госагентство новостей Saba, политик намерен обсудить с Путиным развитие ситуации в Йемене, миротворческие усилия, а также вопросы региональной и международной безопасности.

https://ria.ru/20240303/metropoliten-1930852071.html

https://ria.ru/20250528/dimplomatiya-2019372579.html

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Переговоры Путина и лидера Йемена аль-Алими в Кремле Переговоры Путина и лидера Йемена аль-Алими в Кремле. Президент России заявил, что отношения между двумя странами складываются давно и всегда носили дружеский характер. 2025-05-28T15:27 true PT1M05S

Путин об успешном развитии торгово-экономических отношений с Йеменом Путин отметил успешное развитие торгово-экономических отношений с Йеменом – товарооборот двух стран составляет $400 млн. Также президент рассказал, что в России сейчас учатся порядка полутора тысяч граждан Йемена. 2025-05-28T15:27 true PT1M08S

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йемен, владимир путин, россия, в мире