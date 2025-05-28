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Путин проведет встречу с женщинами, удостоенными звания "Мать-героиня" - РИА Новости, 28.05.2025
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15:19 28.05.2025 (обновлено: 15:23 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/putin--2019568061.html
Путин проведет встречу с женщинами, удостоенными звания "Мать-героиня"
Путин проведет встречу с женщинами, удостоенными звания "Мать-героиня" - РИА Новости, 28.05.2025
Путин проведет встречу с женщинами, удостоенными звания "Мать-героиня"
Президент России Владимир Путин в четверг проведёт встречу с матерями, удостоенными почётного звания "Мать-героиня", и семьями, награждёнными орденом... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T15:19:00+03:00
2025-05-28T15:23:00+03:00
россия
свердловская область
республика крым
владимир путин
общество
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведёт встречу с матерями, удостоенными почётного звания "Мать-героиня", и семьями, награждёнными орденом "Родительская слава", сообщает пресс-служба Кремля. "Двадцать девятого мая в преддверии Международного дня защиты детей Владимир Путин по видеосвязи проведёт встречу с матерями, удостоенными почётного звания "Мать-героиня", и семьями, награждёнными орденом "Родительская слава", - говорится в сообщении. В мероприятии примут участие девять семей из Свердловской области, Крыма, Рязанской и Калининградской областей, Ингушетии, Пензенской и Кемеровской областей, Еврейской автономной области и Запорожской области. Орденом "Родительская слава" награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии. Звание "Мать-героиня" присваивается матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей - удостоенным звания женщинам вручается знак особого отличия орден "Мать-героиня". Орден "Родительская слава" учреждён Указом президента в 2008 году, звание и орден "Мать-героиня" - в 2022 году.
https://ria.ru/20250505/putin-2015138310.html
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россия, свердловская область, республика крым, владимир путин, общество
Россия, Свердловская область, Республика Крым, Владимир Путин, Общество
Путин проведет встречу с женщинами, удостоенными звания "Мать-героиня"

Путин проведет встречу с женщинами, удостоенными звания "Мать-героиня" 29 мая

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведёт встречу с матерями, удостоенными почётного звания "Мать-героиня", и семьями, награждёнными орденом "Родительская слава", сообщает пресс-служба Кремля.
«
"Двадцать девятого мая в преддверии Международного дня защиты детей Владимир Путин по видеосвязи проведёт встречу с матерями, удостоенными почётного звания "Мать-героиня", и семьями, награждёнными орденом "Родительская слава", - говорится в сообщении.
В мероприятии примут участие девять семей из Свердловской области, Крыма, Рязанской и Калининградской областей, Ингушетии, Пензенской и Кемеровской областей, Еврейской автономной области и Запорожской области.
Орденом "Родительская слава" награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии. Звание "Мать-героиня" присваивается матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей - удостоенным звания женщинам вручается знак особого отличия орден "Мать-героиня".
Орден "Родительская слава" учреждён Указом президента в 2008 году, звание и орден "Мать-героиня" - в 2022 году.
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