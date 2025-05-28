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Путин призвал беречь правду о событиях Великой Отечественной войны
Путин призвал беречь правду о событиях Великой Отечественной войны - РИА Новости, 28.05.2025
Путин призвал беречь правду о событиях Великой Отечественной войны
Сегодня важно беречь правду о событиях Великой Отечественной войны, бороться с попытками переписать историю и героизировать нацистских преступников и их... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T09:48:00+03:00
2025-05-28T09:48:00+03:00
2025-05-28T10:16:00+03:00
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
оон
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
форум по международной безопасности в москве — 2025
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сегодня важно беречь правду о событиях Великой Отечественной войны, бороться с попытками переписать историю и героизировать нацистских преступников и их пособников, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня особенно важно беречь правду о событиях тех лет, бороться с попытками переписать историю, подвергнуть сомнению решающий вклад народов Советского Союза в победу над гитлеровской Германией, героизировать нацистских преступников и их пособников" , - сказал Путин в видеообращении к участникам 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.Он напомнил, что в этом году отмечается 80-летие окончания Второй мировой войны, которая кардинально повлияла на развитие международного сообщества."Опыт объединения государств в борьбе со злом, с нацизмом, с милитаризмом, понимание той колоссальной цены, которая была заплачена человечеством за мир и свободу, за право народов самим выбирать будущий путь развития, позволили заложить основы послевоенного миропорядка, создать ООН - универсальную, легитимную, основанную на принципах международного права организацию, благодаря которой были преодолены многие геополитические испытания", - добавил президент РФ.
https://ria.ru/20250528/pobeda-2019490240.html
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владимир путин, оон, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, форум по международной безопасности в москве — 2025
Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, ООН, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Форум по международной безопасности в Москве — 2025
Путин призвал беречь правду о событиях Великой Отечественной войны
Путин призвал беречь правду о событиях ВОВ и бороться с переписыванием истории