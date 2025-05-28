https://ria.ru/20250528/putin--2019490534.html

Путин призвал беречь правду о событиях Великой Отечественной войны

Путин призвал беречь правду о событиях Великой Отечественной войны - РИА Новости, 28.05.2025

Путин призвал беречь правду о событиях Великой Отечественной войны

Сегодня важно беречь правду о событиях Великой Отечественной войны, бороться с попытками переписать историю и героизировать нацистских преступников и их... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T09:48:00+03:00

2025-05-28T09:48:00+03:00

2025-05-28T10:16:00+03:00

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

оон

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

форум по международной безопасности в москве — 2025

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сегодня важно беречь правду о событиях Великой Отечественной войны, бороться с попытками переписать историю и героизировать нацистских преступников и их пособников, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня особенно важно беречь правду о событиях тех лет, бороться с попытками переписать историю, подвергнуть сомнению решающий вклад народов Советского Союза в победу над гитлеровской Германией, героизировать нацистских преступников и их пособников" , - сказал Путин в видеообращении к участникам 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.Он напомнил, что в этом году отмечается 80-летие окончания Второй мировой войны, которая кардинально повлияла на развитие международного сообщества."Опыт объединения государств в борьбе со злом, с нацизмом, с милитаризмом, понимание той колоссальной цены, которая была заплачена человечеством за мир и свободу, за право народов самим выбирать будущий путь развития, позволили заложить основы послевоенного миропорядка, создать ООН - универсальную, легитимную, основанную на принципах международного права организацию, благодаря которой были преодолены многие геополитические испытания", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20250528/pobeda-2019490240.html

https://ria.ru/20250528/putin-2019489518.html

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владимир путин, оон, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, форум по международной безопасности в москве — 2025