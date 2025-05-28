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Запад отдаляет мир, разрешая Киеву дальнобойные удары, заявил Пушилин - РИА Новости, 28.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:14 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/pushilin-2019668207.html
Запад отдаляет мир, разрешая Киеву дальнобойные удары, заявил Пушилин
Запад отдаляет мир, разрешая Киеву дальнобойные удары, заявил Пушилин - РИА Новости, 28.05.2025
Запад отдаляет мир, разрешая Киеву дальнобойные удары, заявил Пушилин
Запад отдаляет мир на Украине, говоря о снятии ограничений на дальность ударов с поставок оружия Киеву, и старается помешать мирному регулированию конфликта,... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T22:14:00+03:00
2025-05-28T22:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
фридрих мерц
денис пушилин
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СИРИУС, 28 мая - РИА Новости. Запад отдаляет мир на Украине, говоря о снятии ограничений на дальность ударов с поставок оружия Киеву, и старается помешать мирному регулированию конфликта, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Британия, Франция, США, а и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России. В то же время Мерц подчеркнул, что оружие не должно применяться по гражданским целям, отметив, что Германия пока не поставляла Украине дальнобойное оружие. При этом в середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. "Если это действительно так и они просто выбрали такую тактику, что без озвучивания в СМИ принимают какие-то решения, которые точно не ведут к мирному регулированию, то, конечно же, это будет играть в минус, безусловно. Потому что Россия будет вынуждена отвечать, отвечать больно, и, конечно, это никак не будет способствовать мирному регулированию в целом. Поэтому мы наблюдаем, смотрим за действиями, не только за словами, но и за действиями - как нашего противника, так и союзников Киева, которые сейчас, по моему убеждению, стараются помешать мирному регулированию конфликта", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос, как он оценивает отмену ограничений на поставку дальнобойного оружия Киеву.
https://ria.ru/20250528/germaniya-2019647147.html
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в мире, украина, германия, фридрих мерц, денис пушилин, бундесвер германии, taurus
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Фридрих Мерц, Денис Пушилин, Бундесвер Германии, Taurus
Запад отдаляет мир, разрешая Киеву дальнобойные удары, заявил Пушилин

Пушилин: Запад отдаляет мир, говоря о снятии ограничений на удары вглубь России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Денис Пушилин. Архивное фото
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СИРИУС, 28 мая - РИА Новости. Запад отдаляет мир на Украине, говоря о снятии ограничений на дальность ударов с поставок оружия Киеву, и старается помешать мирному регулированию конфликта, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Британия, Франция, США, а и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России. В то же время Мерц подчеркнул, что оружие не должно применяться по гражданским целям, отметив, что Германия пока не поставляла Украине дальнобойное оружие. При этом в середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами.
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"Если это действительно так и они просто выбрали такую тактику, что без озвучивания в СМИ принимают какие-то решения, которые точно не ведут к мирному регулированию, то, конечно же, это будет играть в минус, безусловно. Потому что Россия будет вынуждена отвечать, отвечать больно, и, конечно, это никак не будет способствовать мирному регулированию в целом. Поэтому мы наблюдаем, смотрим за действиями, не только за словами, но и за действиями - как нашего противника, так и союзников Киева, которые сейчас, по моему убеждению, стараются помешать мирному регулированию конфликта", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос, как он оценивает отмену ограничений на поставку дальнобойного оружия Киеву.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияФридрих МерцДенис ПушилинБундесвер ГерманииTaurus
 
 
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