https://ria.ru/20250528/psb-2019631611.html
ПСБ Private Banking получил премию за работу с VIP-клиентами
ПСБ Private Banking получил премию за работу с VIP-клиентами - РИА Новости, 28.05.2025
ПСБ Private Banking получил премию за работу с VIP-клиентами
ПСБ Private Banking получил награду Frank Private Banking Award 2025 в номинации "Лучшее предложение для консервативного private клиента", сообщает пресс-служба РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T18:59:00+03:00
2025-05-28T18:59:00+03:00
2025-05-28T18:59:00+03:00
псб (банк псб)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ПСБ Private Banking получил награду Frank Private Banking Award 2025 в номинации "Лучшее предложение для консервативного private клиента", сообщает пресс-служба банка. ПСБ получил награду за комплексный персонализированный подход к управлению и защите капиталов VIP-клиентов. Профессиональное сообщество отдельно отметило компетенции персональных менеджеров и уровень обслуживания в офисах ПСБ Private Banking на всей территории России. "Награда Frank RGв очередной раз подтверждает эффективность нашей стратегии по работе с клиентами Private Banking. Состоятельные клиенты особенно ценят консервативные надежные стратегии, гарантирующие защиту капитала. Поэтому в линейке ПСБ Private Banking представлен широкий набор инструментов и стратегий, обеспечивающий надежный результат при сложной рыночной конъюнктуре", — приводит пресс-служба слова старшего вице-президента - директора департамента частного капитала ПСБ Евгения Сафонова. Он отметил, что полученная награда — это оценка слаженной работы всей команды ПСБ Private Banking. В рамках премии победителем в номинациях "Лучший private банк для управления капиталом семьи" и "Лучший нефинансовый сервис" стал Sber Private Banking. "Лидером рынка в целевом сегменте Private Banking" признали "ВТБ Private Banking", он же получил статуэтку за "Лучшую стратегию регионального развития". В номинации "Лучший private банк для комфортного обслуживания и ярких впечатлений" и "Лучший инвестиционный сервис" победил "Альфа-Банк А-Клуб". В номинации "Лучшее предложение для сбережений" выиграл Sovcombank Wealth Management. Награду за "Лучшие инвестиционные стратегии" получил "Локо-Банк Private Banking". В номинации "Лучший ежедневный банкинг" победил "T-Банк T-Private". "МКБ Private Banking" выиграл в номинации "Лучшие решения по кредитованию". Статуэтку за "Лучшие решения по финансовому сопровождению" забрал "МТС Банк Private". Frank Private Banking Award - ежегодная финансовая премия, отмечающая ключевых игроков финансового рынка. В этом году премия присуждена по итогам исследования "Private Banking в России 2025", в рамках которой эксперты аналитической и консалтинговой компании Frank RG оценили программы 14 банков.
https://ria.ru/20250526/psb-2019111099.html
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псб (банк псб), банки
ПСБ Private Banking получил премию за работу с VIP-клиентами
ПСБ Private Banking получил награду в финансовой премии компании Frank RG
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ПСБ Private Banking получил награду Frank Private Banking Award 2025 в номинации "Лучшее предложение для консервативного private клиента", сообщает пресс-служба банка.
ПСБ получил награду за комплексный персонализированный подход к управлению и защите капиталов VIP-клиентов. Профессиональное сообщество отдельно отметило компетенции персональных менеджеров и уровень обслуживания в офисах ПСБ Private Banking на всей территории России.
"Награда Frank RGв очередной раз подтверждает эффективность нашей стратегии по работе с клиентами Private Banking. Состоятельные клиенты особенно ценят консервативные надежные стратегии, гарантирующие защиту капитала. Поэтому в линейке ПСБ Private Banking представлен широкий набор инструментов и стратегий, обеспечивающий надежный результат при сложной рыночной конъюнктуре", — приводит пресс-служба слова старшего вице-президента - директора департамента частного капитала ПСБ Евгения Сафонова.
Он отметил, что полученная награда — это оценка слаженной работы всей команды ПСБ Private Banking.
В рамках премии победителем в номинациях "Лучший private банк для управления капиталом семьи" и "Лучший нефинансовый сервис" стал Sber Private Banking. "Лидером рынка в целевом сегменте Private Banking" признали "ВТБ Private Banking", он же получил статуэтку за "Лучшую стратегию регионального развития". В номинации "Лучший private банк для комфортного обслуживания и ярких впечатлений" и "Лучший инвестиционный сервис" победил "Альфа-Банк А-Клуб". В номинации "Лучшее предложение для сбережений" выиграл Sovcombank Wealth Management. Награду за "Лучшие инвестиционные стратегии" получил "Локо-Банк Private Banking". В номинации "Лучший ежедневный банкинг" победил "T-Банк T-Private". "МКБ Private Banking" выиграл в номинации "Лучшие решения по кредитованию". Статуэтку за "Лучшие решения по финансовому сопровождению" забрал "МТС Банк Private".
Frank Private Banking Award - ежегодная финансовая премия, отмечающая ключевых игроков финансового рынка. В этом году премия присуждена по итогам исследования "Private Banking в России 2025", в рамках которой эксперты аналитической и консалтинговой компании Frank RG оценили программы 14 банков.