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Красноярские туробъекты получат федподдержку по льготному кредитованию - РИА Новости, 28.05.2025
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12:54 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/proekty-2019531159.html
Красноярские туробъекты получат федподдержку по льготному кредитованию
Красноярские туробъекты получат федподдержку по льготному кредитованию - РИА Новости, 28.05.2025
Красноярские туробъекты получат федподдержку по льготному кредитованию
Проекты Красноярского края в сфере туризма впервые получат федеральную поддержку по программе льготного кредитования, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T12:54:00+03:00
2025-05-28T12:54:00+03:00
красноярский край
красноярск
михаил котюков
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КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Проекты Красноярского края в сфере туризма впервые получат федеральную поддержку по программе льготного кредитования, сообщает пресс-служба регионального агентства по туризму. "Красноярский край в этом году впервые стал участником федеральной программы льготного кредитования. Благодаря национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства" господдержку получили гостиничный комплекс в фанпарке "Бобровый лог" и пятизвездочный отель в Красноярске", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, два крупных объекта туристической инфраструктуры должны быть созданы к 400-летию города в 2028 году. Пятизвездочный отель на 120 номеров будет находиться в районе Стрелки. В отеле разместятся деловая зона, спа-салон, тренажерный зал, ресторан, подземный паркинг. В фанпарке "Бобровый лог" планируется создать комплекс отелей уровня 3 и 4 звезды на 320 номеров, ориентированных на широкий круг туристов, любителей активного отдыха, семьи с детьми. "Развитие туризма — одно из приоритетных направлений, которым мы занимаемся по поручению президента Владимира Путина. Благодаря участию региона в нацпроекте "Туризм и гостеприимство" удалось добиться федерального льготного кредитования на улучшение гостиничной инфраструктуры. Это особенно важно в преддверии 400-летия Красноярска. Финансирование одобрено для двух современных отельных комплексов, которые дадут новый импульс развитию туриндустрии. Эти проекты станут стимулом для малого и среднего бизнеса, будут созданы новые рабочие места", - цитирует пресс-служба губернатора региона Михаила Котюкова. Строительство новых туристических объектов будет способствовать формированию позитивного имиджа территории, созданию новых рабочих мест, развитию индустрии гостеприимства международного уровня.
https://ria.ru/20250528/zhiteli-2019530836.html
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красноярский край, красноярск, михаил котюков
Красноярский край, Красноярск, Михаил Котюков
Красноярские туробъекты получат федподдержку по льготному кредитованию

Проекты Красноярского края в сфере туризма получат федеральную поддержку

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЧетыре звезды на входе в гостиницу
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КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Проекты Красноярского края в сфере туризма впервые получат федеральную поддержку по программе льготного кредитования, сообщает пресс-служба регионального агентства по туризму.
"Красноярский край в этом году впервые стал участником федеральной программы льготного кредитования. Благодаря национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства" господдержку получили гостиничный комплекс в фанпарке "Бобровый лог" и пятизвездочный отель в Красноярске", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, два крупных объекта туристической инфраструктуры должны быть созданы к 400-летию города в 2028 году. Пятизвездочный отель на 120 номеров будет находиться в районе Стрелки. В отеле разместятся деловая зона, спа-салон, тренажерный зал, ресторан, подземный паркинг. В фанпарке "Бобровый лог" планируется создать комплекс отелей уровня 3 и 4 звезды на 320 номеров, ориентированных на широкий круг туристов, любителей активного отдыха, семьи с детьми.
"Развитие туризма — одно из приоритетных направлений, которым мы занимаемся по поручению президента Владимира Путина. Благодаря участию региона в нацпроекте "Туризм и гостеприимство" удалось добиться федерального льготного кредитования на улучшение гостиничной инфраструктуры. Это особенно важно в преддверии 400-летия Красноярска. Финансирование одобрено для двух современных отельных комплексов, которые дадут новый импульс развитию туриндустрии. Эти проекты станут стимулом для малого и среднего бизнеса, будут созданы новые рабочие места", - цитирует пресс-служба губернатора региона Михаила Котюкова.
Строительство новых туристических объектов будет способствовать формированию позитивного имиджа территории, созданию новых рабочих мест, развитию индустрии гостеприимства международного уровня.
 
Красноярский крайКрасноярскМихаил Котюков
 
 
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