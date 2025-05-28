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Экс-завкафедрой вуза на Урале вынесли приговор по делу о фейках о ВС России - РИА Новости, 28.05.2025
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14:53 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/prigovor-2019562563.html
Экс-завкафедрой вуза на Урале вынесли приговор по делу о фейках о ВС России
Экс-завкафедрой вуза на Урале вынесли приговор по делу о фейках о ВС России - РИА Новости, 28.05.2025
Экс-завкафедрой вуза на Урале вынесли приговор по делу о фейках о ВС России
Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил десять месяцев исправительных работ обвиняемому в распространении фейков о ВС РФ бывшему заведующему кафедрой... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T14:53:00+03:00
2025-05-28T14:53:00+03:00
екатеринбург
свердловская область
сергей абрамов
вооруженные силы рф
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил десять месяцев исправительных работ обвиняемому в распространении фейков о ВС РФ бывшему заведующему кафедрой "Управление персоналом" Уральского государственного горного университета (УГГУ) Сергею Абрамову, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. "Десять месяцев исправительных работ с удержанием 15% от зарплаты", – сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о приговоре Абрамову. Ленинский райсуд Екатеринбурга в ноябре 2024 года избрал обвиняемому в распространении фейков о ВС РФ бывшему заведующему кафедрой "Управление персоналом" УГГУ меру пресечения в виде запрета определенных действий. Как ранее рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, поводом для задержания Абрамова стала открытая пропаганда среди студентов вуза украинских ценностей, распространение фейков и дискредитация российской армии и СВО. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. В пресс-службе УГГУ агентству уточняли, что Абрамов был уволен с должности с 10 июля 2024 года в связи с истечением срока трудового договора.
https://ria.ru/20250528/feyki-2019467278.html
https://ria.ru/20241112/pediatr-1983306770.html
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екатеринбург, свердловская область, сергей абрамов, вооруженные силы рф, общество
Екатеринбург, Свердловская область, Сергей Абрамов, Вооруженные силы РФ, Общество
Экс-завкафедрой вуза на Урале вынесли приговор по делу о фейках о ВС России

Экс-завкафедрой вуза на Урале Абрамова осудили по делу о фейках о ВС РФ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил десять месяцев исправительных работ обвиняемому в распространении фейков о ВС РФ бывшему заведующему кафедрой "Управление персоналом" Уральского государственного горного университета (УГГУ) Сергею Абрамову, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
"Десять месяцев исправительных работ с удержанием 15% от зарплаты", – сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о приговоре Абрамову.
Тамара Эйдельман* - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
На историка Эйдельман* завели новое дело за фейки
Вчера, 04:37
Ленинский райсуд Екатеринбурга в ноябре 2024 года избрал обвиняемому в распространении фейков о ВС РФ бывшему заведующему кафедрой "Управление персоналом" УГГУ меру пресечения в виде запрета определенных действий. Как ранее рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, поводом для задержания Абрамова стала открытая пропаганда среди студентов вуза украинских ценностей, распространение фейков и дискредитация российской армии и СВО. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.
В пресс-службе УГГУ агентству уточняли, что Абрамов был уволен с должности с 10 июля 2024 года в связи с истечением срока трудового договора.
Надежда Буянова в суде. 12 ноября 2024 года - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Суд приговорил педиатра Буянову к 5,5 года колонии за фейки об ВС России
12 ноября 2024, 15:19
 
ЕкатеринбургСвердловская областьСергей АбрамовВооруженные силы РФОбщество
 
 
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