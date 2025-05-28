https://ria.ru/20250528/prigovor-2019556017.html

В ЛНР вынесли приговор местному жителю, переводившему деньги "Азову"*

В ЛНР вынесли приговор местному жителю, переводившему деньги "Азову"* - РИА Новости, 28.05.2025

В ЛНР вынесли приговор местному жителю, переводившему деньги "Азову"*

Житель Луганской Народной Республики, отправивший деньги на счет нацбатальона "Азов"*, получил 4,5 года колонии, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T14:20:00+03:00

2025-05-28T14:20:00+03:00

2025-05-28T14:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

луганская народная республика

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Житель Луганской Народной Республики, отправивший деньги на счет нацбатальона "Азов"*, получил 4,5 года колонии, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская. Мужчину задержали оперативники УФСБ России по ЛНР в Беловодском районе. "Как установлено следствием и судом, осужденный, достоверно зная, что украинское военизированное националистическое объединение "Азов"* признано террористическим и его деятельность запрещена на территории Российской Федерации, в феврале 2024 года осуществил перевод денежных средств на расчетные счета участникам этой организации", - сказала Марковская. Она уточнила, что следователи СУСК РФ по ЛНР собрали достаточно доказательств, приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 6 месяцев, отбывать его он будет исправительной колонии общего режима.* Террористическая организация, деятельность которой запрещена в России

https://ria.ru/20250304/ukraina-2002907476.html

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, луганская народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф)