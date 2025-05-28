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В ЛНР вынесли приговор местному жителю, переводившему деньги "Азову"* - РИА Новости, 28.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:20 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/prigovor-2019556017.html
В ЛНР вынесли приговор местному жителю, переводившему деньги "Азову"*
В ЛНР вынесли приговор местному жителю, переводившему деньги "Азову"* - РИА Новости, 28.05.2025
В ЛНР вынесли приговор местному жителю, переводившему деньги "Азову"*
Житель Луганской Народной Республики, отправивший деньги на счет нацбатальона "Азов"*, получил 4,5 года колонии, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T14:20:00+03:00
2025-05-28T14:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Житель Луганской Народной Республики, отправивший деньги на счет нацбатальона "Азов"*, получил 4,5 года колонии, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская. Мужчину задержали оперативники УФСБ России по ЛНР в Беловодском районе. "Как установлено следствием и судом, осужденный, достоверно зная, что украинское военизированное националистическое объединение "Азов"* признано террористическим и его деятельность запрещена на территории Российской Федерации, в феврале 2024 года осуществил перевод денежных средств на расчетные счета участникам этой организации", - сказала Марковская. Она уточнила, что следователи СУСК РФ по ЛНР собрали достаточно доказательств, приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 6 месяцев, отбывать его он будет исправительной колонии общего режима.* Террористическая организация, деятельность которой запрещена в России
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002907476.html
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происшествия, луганская народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В ЛНР вынесли приговор местному жителю, переводившему деньги "Азову"*

Перечисливший деньги на счет "Азова" житель ЛНР получил 4,5 года колонии

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Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Житель Луганской Народной Республики, отправивший деньги на счет нацбатальона "Азов"*, получил 4,5 года колонии, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
Мужчину задержали оперативники УФСБ России по ЛНР в Беловодском районе.
"Как установлено следствием и судом, осужденный, достоверно зная, что украинское военизированное националистическое объединение "Азов"* признано террористическим и его деятельность запрещена на территории Российской Федерации, в феврале 2024 года осуществил перевод денежных средств на расчетные счета участникам этой организации", - сказала Марковская.
Она уточнила, что следователи СУСК РФ по ЛНР собрали достаточно доказательств, приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 6 месяцев, отбывать его он будет исправительной колонии общего режима.
* Террористическая организация, деятельность которой запрещена в России
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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