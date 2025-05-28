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Троим сержантам ВСУ вынесли приговоры за вторжение в Курскую область
Троим сержантам ВСУ вынесли приговоры за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 28.05.2025
Троим сержантам ВСУ вынесли приговоры за вторжение в Курскую область
Московский суд приговорил к срокам от 15 до 16 лет лишения свободы трех военнослужащих ВСУ, незаконно вторгшихся в Курскую область, сообщает Главная военная... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T10:18:00+03:00
2025-05-28T10:18:00+03:00
2025-05-28T10:18:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Московский суд приговорил к срокам от 15 до 16 лет лишения свободы трех военнослужащих ВСУ, незаконно вторгшихся в Курскую область, сообщает Главная военная прокуратура. "Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении троих военнослужащих войсковой части А-2196 вооруженных формирований Украины: главного сержанта Вадима Разгона и младших сержантов Виталия Солодухи и Дмитрия Санкевича… Суд приговорил Солодуху к 16 годам лишения свободы. Разгон и Санкевич осуждены на 15 лет лишения свободы каждый. Первые 3 года все они будут отбывать в тюрьме, остальную часть наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Уточняется, что все они были признаны виновными по пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий). В суде было установлено, что в сентябре 2024 года 27-летний Разгон, 39-летний Солодуха и 38-летний Санкевич незаконно пересекли государственную границу России и вторглись в Курскую область. А 1 октября вследствие успешных действий российских военнослужащих, атаковавших позицию боевиков, их террористическая деятельность была пресечена.
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курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, главная военная прокуратура, общество
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Главная военная прокуратура, Общество
Троим сержантам ВСУ вынесли приговоры за вторжение в Курскую область
Три сержанта ВСУ приговорены к срокам до 16 лет за вторжение в Курскую область