Рейтинг@Mail.ru
Троим сержантам ВСУ вынесли приговоры за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 28.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:18 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/prigovor-2019496568.html
Троим сержантам ВСУ вынесли приговоры за вторжение в Курскую область
Троим сержантам ВСУ вынесли приговоры за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 28.05.2025
Троим сержантам ВСУ вынесли приговоры за вторжение в Курскую область
Московский суд приговорил к срокам от 15 до 16 лет лишения свободы трех военнослужащих ВСУ, незаконно вторгшихся в Курскую область, сообщает Главная военная... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T10:18:00+03:00
2025-05-28T10:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
украина
вооруженные силы украины
главная военная прокуратура
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Московский суд приговорил к срокам от 15 до 16 лет лишения свободы трех военнослужащих ВСУ, незаконно вторгшихся в Курскую область, сообщает Главная военная прокуратура. "Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении троих военнослужащих войсковой части А-2196 вооруженных формирований Украины: главного сержанта Вадима Разгона и младших сержантов Виталия Солодухи и Дмитрия Санкевича… Суд приговорил Солодуху к 16 годам лишения свободы. Разгон и Санкевич осуждены на 15 лет лишения свободы каждый. Первые 3 года все они будут отбывать в тюрьме, остальную часть наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Уточняется, что все они были признаны виновными по пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий). В суде было установлено, что в сентябре 2024 года 27-летний Разгон, 39-летний Солодуха и 38-летний Санкевич незаконно пересекли государственную границу России и вторглись в Курскую область. А 1 октября вследствие успешных действий российских военнослужащих, атаковавших позицию боевиков, их террористическая деятельность была пресечена.
https://ria.ru/20250524/minoborony-2018804579.html
https://ria.ru/20250527/vsu-2019388402.html
курская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, главная военная прокуратура, общество
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Главная военная прокуратура, Общество
Троим сержантам ВСУ вынесли приговоры за вторжение в Курскую область

Три сержанта ВСУ приговорены к срокам до 16 лет за вторжение в Курскую область

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Московский суд приговорил к срокам от 15 до 16 лет лишения свободы трех военнослужащих ВСУ, незаконно вторгшихся в Курскую область, сообщает Главная военная прокуратура.
"Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении троих военнослужащих войсковой части А-2196 вооруженных формирований Украины: главного сержанта Вадима Разгона и младших сержантов Виталия Солодухи и Дмитрия Санкевича… Суд приговорил Солодуху к 16 годам лишения свободы. Разгон и Санкевич осуждены на 15 лет лишения свободы каждый. Первые 3 года все они будут отбывать в тюрьме, остальную часть наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Алаудинов: в местах боев в Курской области остаются тысячи тел боевиков ВСУ
24 мая, 06:19
Уточняется, что все они были признаны виновными по пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий).
В суде было установлено, что в сентябре 2024 года 27-летний Разгон, 39-летний Солодуха и 38-летний Санкевич незаконно пересекли государственную границу России и вторглись в Курскую область. А 1 октября вследствие успешных действий российских военнослужащих, атаковавших позицию боевиков, их террористическая деятельность была пресечена.
Военнослужащие ВС России в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
При нападении боевиков ВСУ погибли более 300 жителей Курской области
Вчера, 17:13
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныГлавная военная прокуратураОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала