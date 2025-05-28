https://ria.ru/20250528/prigovor-2019496568.html

Троим сержантам ВСУ вынесли приговоры за вторжение в Курскую область

Троим сержантам ВСУ вынесли приговоры за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 28.05.2025

Троим сержантам ВСУ вынесли приговоры за вторжение в Курскую область

Московский суд приговорил к срокам от 15 до 16 лет лишения свободы трех военнослужащих ВСУ, незаконно вторгшихся в Курскую область, сообщает Главная военная... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T10:18:00+03:00

2025-05-28T10:18:00+03:00

2025-05-28T10:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

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главная военная прокуратура

общество

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Московский суд приговорил к срокам от 15 до 16 лет лишения свободы трех военнослужащих ВСУ, незаконно вторгшихся в Курскую область, сообщает Главная военная прокуратура. "Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении троих военнослужащих войсковой части А-2196 вооруженных формирований Украины: главного сержанта Вадима Разгона и младших сержантов Виталия Солодухи и Дмитрия Санкевича… Суд приговорил Солодуху к 16 годам лишения свободы. Разгон и Санкевич осуждены на 15 лет лишения свободы каждый. Первые 3 года все они будут отбывать в тюрьме, остальную часть наказания – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Уточняется, что все они были признаны виновными по пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий). В суде было установлено, что в сентябре 2024 года 27-летний Разгон, 39-летний Солодуха и 38-летний Санкевич незаконно пересекли государственную границу России и вторглись в Курскую область. А 1 октября вследствие успешных действий российских военнослужащих, атаковавших позицию боевиков, их террористическая деятельность была пресечена.

https://ria.ru/20250524/minoborony-2018804579.html

https://ria.ru/20250527/vsu-2019388402.html

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курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, главная военная прокуратура, общество