https://ria.ru/20250528/priangare-2019615567.html
Около 6 млрд руб направлено в Приангарье на улучшение жизни на селе
Около 6 млрд руб направлено в Приангарье на улучшение жизни на селе - РИА Новости, 28.05.2025
Около 6 млрд руб направлено в Приангарье на улучшение жизни на селе
В Иркутской области на мероприятия по улучшению качества жизни людей в сельской местности за пять лет направлено 5,9 миллиарда рублей, большая часть которых из... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T17:51:00+03:00
2025-05-28T17:51:00+03:00
2025-05-28T17:51:00+03:00
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ИРКУТСК, 28 мая - РИА Новости. В Иркутской области на мероприятия по улучшению качества жизни людей в сельской местности за пять лет направлено 5,9 миллиарда рублей, большая часть которых из федерального бюджета, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в заседании коллегии министерства сельского хозяйства РФ и встретился с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут. На встрече обсудили основные показатели работы агропромышленного комплекса региона. В прошлом году в Иркутской области был собран рекордный урожай масличных культур, увеличились объемы производства сыров, растительных масел, муки, плодоовощных консервов и кондитерских изделий. В 2025 году на развитие АПК Иркутской области было направлено более 1,4 миллиарда рублей из федерального бюджета. Из них более 40% уже доведено до получателей. Игорь Кобзев рассказал о мероприятиях, реализуемых в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", планируемых инвестиционных проектах. Регион ежегодно участвует в реализации этой программы. Она способствует улучшению качества жизни жителей сел. "За 5 лет на мероприятия по улучшению качества жизни людей в сельской местности Иркутской области было направлено порядка 5,9 миллиарда рублей. Большая часть этих средств из федеральной казны. В 2025 году региону выделено на эти цели еще около 850 миллионов рублей", - сказал Игорь Кобзев. В 2025 году в рамках реализации федерального проекта "Современный облик сельских территорий" государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" в трех опорных населенных пунктах Приангарья запланировано строительство четырех социальных объектов. В настоящее время в поселке Жигалово идут работы по строительству новой школы на 520 мест, в поселке Залари началось строительство детского сада на 90 мест и специальных инженерных устройств, предназначенных для очистки сточных вод от загрязнений. Также в текущем году капитально отремонтируют Новонукутскую детскую школу искусств. Общая стоимость работ более 708 миллионов рублей. Глава региона также доложил Оксане Лут о проблемных вопросах, связанных с несвоевременным вводом в эксплуатацию Заларинской школы № 2 и специальных инженерных устройств, предназначенных для очистки сточных вод от загрязнений в Жигалово. По ряду причин строительно-монтажные работы по данным объектам не завершены подрядчиком в срок. Оксана Лут подчеркнула, что для дальнейшего участия субъекта в госпрограмме необходимо активизировать работу над проектами, по которым на данный момент есть отставание в сроках реализации. Игорь Кобзев заверил министра, что регион примет все возможные меры для завершения строительства и ввода в эксплуатацию этих объектов в 2025 году.
https://ria.ru/20250524/priangare-2018898786.html
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иркутская область, россия, игорь кобзев
Иркутская область, Иркутская область, Россия, Игорь Кобзев
Около 6 млрд руб направлено в Приангарье на улучшение жизни на селе
Кобзев: 5,9 млрд руб направлено за 5 лет в Приангарье на улучшение жизни на селе
ИРКУТСК, 28 мая - РИА Новости. В Иркутской области на мероприятия по улучшению качества жизни людей в сельской местности за пять лет направлено 5,9 миллиарда рублей, большая часть которых из федерального бюджета, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в заседании коллегии министерства сельского хозяйства РФ и встретился с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут. На встрече обсудили основные показатели работы агропромышленного комплекса региона.
В прошлом году в Иркутской области был собран рекордный урожай масличных культур, увеличились объемы производства сыров, растительных масел, муки, плодоовощных консервов и кондитерских изделий. В 2025 году на развитие АПК Иркутской области было направлено более 1,4 миллиарда рублей из федерального бюджета. Из них более 40% уже доведено до получателей.
Игорь Кобзев рассказал о мероприятиях, реализуемых в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", планируемых инвестиционных проектах. Регион ежегодно участвует в реализации этой программы. Она способствует улучшению качества жизни жителей сел.
"За 5 лет на мероприятия по улучшению качества жизни людей в сельской местности Иркутской области было направлено порядка 5,9 миллиарда рублей. Большая часть этих средств из федеральной казны. В 2025 году региону выделено на эти цели еще около 850 миллионов рублей", - сказал Игорь Кобзев.
В 2025 году в рамках реализации федерального проекта "Современный облик сельских территорий" государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" в трех опорных населенных пунктах Приангарья запланировано строительство четырех социальных объектов. В настоящее время в поселке Жигалово идут работы по строительству новой школы на 520 мест, в поселке Залари началось строительство детского сада на 90 мест и специальных инженерных устройств, предназначенных для очистки сточных вод от загрязнений. Также в текущем году капитально отремонтируют Новонукутскую детскую школу искусств. Общая стоимость работ более 708 миллионов рублей.
Глава региона также доложил Оксане Лут о проблемных вопросах, связанных с несвоевременным вводом в эксплуатацию Заларинской школы № 2 и специальных инженерных устройств, предназначенных для очистки сточных вод от загрязнений в Жигалово. По ряду причин строительно-монтажные работы по данным объектам не завершены подрядчиком в срок.
Оксана Лут подчеркнула, что для дальнейшего участия субъекта в госпрограмме необходимо активизировать работу над проектами, по которым на данный момент есть отставание в сроках реализации. Игорь Кобзев заверил министра, что регион примет все возможные меры для завершения строительства и ввода в эксплуатацию этих объектов в 2025 году.