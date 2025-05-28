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Новую региональную премию презентовали в Новосибирской области - РИА Новости, 28.05.2025
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Твой бизнес
 
14:30 28.05.2025 (обновлено: 14:35 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/premiya-2019557762.html
Новую региональную премию презентовали в Новосибирской области
Новую региональную премию презентовали в Новосибирской области - РИА Новости, 28.05.2025
Новую региональную премию презентовали в Новосибирской области
Новую региональную премию "Сделано в Новосибири" презентовали на втором ежегодном фестивале "Летниковый период" в Новосибирской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T14:30:00+03:00
2025-05-28T14:35:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Новую региональную премию "Сделано в Новосибири" презентовали на втором ежегодном фестивале "Летниковый период" в Новосибирской области, сообщает пресс-служба областного правительства. Проект инициировал губернатор области Андрей Травников. Премия направлена на поддержку местных компаний и брендов, популяризацию региональных продуктов. Также новая мера поможет утвердить статус Новосибирска как центра инноваций, культуры и предпринимательства. "Премия “Сделано в Новосибири” — важный элемент комплексной стратегии продвижения регионального бренда, направленной на укрепление имиджа Новосибирска. Главная ценность премии – создание позитивной конкуренции среди местных предприятий, что стимулирует экономический рост и повысит узнаваемость региона", — рассказала заместитель губернатора Новосибирской области Валентина Дудникова, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что участники получат медийную поддержку, доступ к нетворкингу с бизнес-сообществом и представителями власти, а также право маркировать свою продукцию знаком качества "Сделано в Новосибири". Торжественное награждение лауреатов состоится 3 декабря 2025 года. В пресс-службе отметили, что организацию премии поддерживают и власти, и предпринимательское сообщество в виде регионального отделения "Опоры России". "Для получения знака качества предпринимателям потребуется соответствовать критериям центра "Мой бизнес" и Роскачества. Узнать номинации премии, условия участия и подать заявку можно будет на сайте центра "Мой бизнес", – добавил руководитель центра "Мой бизнес" Новосибирской области Михаил Космынин. Фестиваль "Летниковый период" приурочен ко Дню российского предпринимательства, который ежегодно отмечается 26 мая. Мероприятие объединило более 200 человек. Организатором события выступил региональный центр "Мой бизнес". Деловая программа фестиваля включала неформальную встречу предпринимателей с представителями правительства региона. В формате живого диалога участники обсудили актуальные вопросы бизнеса.
https://ria.ru/20250528/investory-2019529808.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , андрей травников, новосибирск, новосибирская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Андрей Травников, Новосибирск, Новосибирская область
Новую региональную премию презентовали в Новосибирской области

Новую премию представили на "Летниковом периоде" в Новосибирской области

© Фото : Правительство Новосибирской областиПрезентация региональной премии "Сделано в Новосибири" на фестивале "Летниковый период"
Презентация региональной премии Сделано в Новосибири на фестивале Летниковый период - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : Правительство Новосибирской области
Презентация региональной премии "Сделано в Новосибири" на фестивале "Летниковый период"
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Новую региональную премию "Сделано в Новосибири" презентовали на втором ежегодном фестивале "Летниковый период" в Новосибирской области, сообщает пресс-служба областного правительства.
Проект инициировал губернатор области Андрей Травников. Премия направлена на поддержку местных компаний и брендов, популяризацию региональных продуктов. Также новая мера поможет утвердить статус Новосибирска как центра инноваций, культуры и предпринимательства.
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"Премия “Сделано в Новосибири” — важный элемент комплексной стратегии продвижения регионального бренда, направленной на укрепление имиджа Новосибирска. Главная ценность премии – создание позитивной конкуренции среди местных предприятий, что стимулирует экономический рост и повысит узнаваемость региона", — рассказала заместитель губернатора Новосибирской области Валентина Дудникова, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что участники получат медийную поддержку, доступ к нетворкингу с бизнес-сообществом и представителями власти, а также право маркировать свою продукцию знаком качества "Сделано в Новосибири". Торжественное награждение лауреатов состоится 3 декабря 2025 года.
В пресс-службе отметили, что организацию премии поддерживают и власти, и предпринимательское сообщество в виде регионального отделения "Опоры России".
"Для получения знака качества предпринимателям потребуется соответствовать критериям центра "Мой бизнес" и Роскачества. Узнать номинации премии, условия участия и подать заявку можно будет на сайте центра "Мой бизнес", – добавил руководитель центра "Мой бизнес" Новосибирской области Михаил Космынин.
Фестиваль "Летниковый период" приурочен ко Дню российского предпринимательства, который ежегодно отмечается 26 мая. Мероприятие объединило более 200 человек. Организатором события выступил региональный центр "Мой бизнес".
Деловая программа фестиваля включала неформальную встречу предпринимателей с представителями правительства региона. В формате живого диалога участники обсудили актуальные вопросы бизнеса.
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