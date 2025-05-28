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Кобахидзе заявил, что США поддерживают грузинские законы об иноагентах

Кобахидзе заявил, что США поддерживают грузинские законы об иноагентах - РИА Новости, 28.05.2025

Кобахидзе заявил, что США поддерживают грузинские законы об иноагентах

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире грузинского Первого канала заявил, что видит поддержку со стороны администрации президента США Дональда Трампа... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T00:57:00+03:00

2025-05-28T00:57:00+03:00

2025-05-28T00:58:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 28 мая - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире грузинского Первого канала заявил, что видит поддержку со стороны администрации президента США Дональда Трампа в отношении принятых грузинской стороной законов об иноагентах. "Что касается "закона о прозрачности", того же нового закона FARA, у нас есть "зеленый свет" на этот счет (со стороны США - ред.). Я не имею в виду прямые заявления администрации Трампа, я имею в виду те заявления, которые были сделаны в целом на эту тему. Не только заявления, но даже были предприняты прямые эффективные шаги: USAID и NED были напрямую запрещены на том основании, что эти организации, эти фонды занимались пропагандой в других странах, в том числе, той же ЛГБТ*-пропагандой, то есть гендерной пропагандой, финансированием революций и так далее. В нашем случае это была, помимо всего прочего, атака на Православную церковь", - заявил премьер. Парламент Грузии 1 апреля принял новый закон об иноагентах, который является аналогом американского закона. Законопроект называется "Акт о регистрации иностранных агентов". Американский закон, о котором идет речь, называется Foreign Agents Registration Act (FARA). В начале февраля в правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" заявили, что инициируют новый закон об иноагентах, который будет дословным аналогом действующего в США закона FARA, чтобы предотвратить любые спекуляции в отношении ранее принятого грузинскими властями закона "О прозрачности иностранного влияния". Отличие между двумя нормативными правовыми актами заключается в том, что закон "О прозрачности иностранного влияния" касается организаций, а не физических лиц, и подразумевает штрафы за невнесение ежегодной декларации о доходах. Аналогичный американскому закон предусматривает тюремное заключение для нарушителей сроком до пяти лет.* Запрещенное в России экстремистское движение.

https://ria.ru/20250521/kobahidze-2018220087.html

https://ria.ru/20250111/gruziya-1993287023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, сша, россия, дональд трамп, ираклий кобахидзе, агентство по международному развитию сша