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Кобахидзе заявил, что США поддерживают грузинские законы об иноагентах - РИА Новости, 28.05.2025
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00:57 28.05.2025 (обновлено: 00:58 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/premer-2019455765.html
Кобахидзе заявил, что США поддерживают грузинские законы об иноагентах
Кобахидзе заявил, что США поддерживают грузинские законы об иноагентах - РИА Новости, 28.05.2025
Кобахидзе заявил, что США поддерживают грузинские законы об иноагентах
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире грузинского Первого канала заявил, что видит поддержку со стороны администрации президента США Дональда Трампа... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T00:57:00+03:00
2025-05-28T00:58:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 28 мая - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире грузинского Первого канала заявил, что видит поддержку со стороны администрации президента США Дональда Трампа в отношении принятых грузинской стороной законов об иноагентах. "Что касается "закона о прозрачности", того же нового закона FARA, у нас есть "зеленый свет" на этот счет (со стороны США - ред.). Я не имею в виду прямые заявления администрации Трампа, я имею в виду те заявления, которые были сделаны в целом на эту тему. Не только заявления, но даже были предприняты прямые эффективные шаги: USAID и NED были напрямую запрещены на том основании, что эти организации, эти фонды занимались пропагандой в других странах, в том числе, той же ЛГБТ*-пропагандой, то есть гендерной пропагандой, финансированием революций и так далее. В нашем случае это была, помимо всего прочего, атака на Православную церковь", - заявил премьер. Парламент Грузии 1 апреля принял новый закон об иноагентах, который является аналогом американского закона. Законопроект называется "Акт о регистрации иностранных агентов". Американский закон, о котором идет речь, называется Foreign Agents Registration Act (FARA). В начале февраля в правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" заявили, что инициируют новый закон об иноагентах, который будет дословным аналогом действующего в США закона FARA, чтобы предотвратить любые спекуляции в отношении ранее принятого грузинскими властями закона "О прозрачности иностранного влияния". Отличие между двумя нормативными правовыми актами заключается в том, что закон "О прозрачности иностранного влияния" касается организаций, а не физических лиц, и подразумевает штрафы за невнесение ежегодной декларации о доходах. Аналогичный американскому закон предусматривает тюремное заключение для нарушителей сроком до пяти лет.* Запрещенное в России экстремистское движение.
https://ria.ru/20250521/kobahidze-2018220087.html
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в мире, грузия, сша, россия, дональд трамп, ираклий кобахидзе, агентство по международному развитию сша
В мире, Грузия, США, Россия, Дональд Трамп, Ираклий Кобахидзе, Агентство по международному развитию США
Кобахидзе заявил, что США поддерживают грузинские законы об иноагентах

Премьер Грузии Кобахидзе заявил о поддержке Трампом закона об иноагентах

© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкПредседатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 28 мая - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире грузинского Первого канала заявил, что видит поддержку со стороны администрации президента США Дональда Трампа в отношении принятых грузинской стороной законов об иноагентах.
"Что касается "закона о прозрачности", того же нового закона FARA, у нас есть "зеленый свет" на этот счет (со стороны США - ред.). Я не имею в виду прямые заявления администрации Трампа, я имею в виду те заявления, которые были сделаны в целом на эту тему. Не только заявления, но даже были предприняты прямые эффективные шаги: USAID и NED были напрямую запрещены на том основании, что эти организации, эти фонды занимались пропагандой в других странах, в том числе, той же ЛГБТ*-пропагандой, то есть гендерной пропагандой, финансированием революций и так далее. В нашем случае это была, помимо всего прочего, атака на Православную церковь", - заявил премьер.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Премьер Грузии заявил о важности закона об иноагентах
21 мая, 11:48
Парламент Грузии 1 апреля принял новый закон об иноагентах, который является аналогом американского закона. Законопроект называется "Акт о регистрации иностранных агентов". Американский закон, о котором идет речь, называется Foreign Agents Registration Act (FARA).
В начале февраля в правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" заявили, что инициируют новый закон об иноагентах, который будет дословным аналогом действующего в США закона FARA, чтобы предотвратить любые спекуляции в отношении ранее принятого грузинскими властями закона "О прозрачности иностранного влияния". Отличие между двумя нормативными правовыми актами заключается в том, что закон "О прозрачности иностранного влияния" касается организаций, а не физических лиц, и подразумевает штрафы за невнесение ежегодной декларации о доходах. Аналогичный американскому закон предусматривает тюремное заключение для нарушителей сроком до пяти лет.
* Запрещенное в России экстремистское движение.
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Грузия не входит в число приоритетов Трампа, заявил Пушков
11 января, 20:34
 
В миреГрузияСШАРоссияДональд ТрампИраклий КобахидзеАгентство по международному развитию США
 
 
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