Рейтинг@Mail.ru
Фронт пожара в садовом товариществе под Астраханью увеличился - РИА Новости, 28.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/pozhar-2019613130.html
Фронт пожара в садовом товариществе под Астраханью увеличился
Фронт пожара в садовом товариществе под Астраханью увеличился - РИА Новости, 28.05.2025
Фронт пожара в садовом товариществе под Астраханью увеличился
Фронт пожара на территории садового товарищества в Астраханской области увеличился из-за порывистого ветра до 10 километров, проводится наращивание группировки... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T17:45:00+03:00
2025-05-28T17:45:00+03:00
астраханская область
астрахань
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019590689_0:139:1280:859_1920x0_80_0_0_63143fc9dcaecf522f183e0dfeed89cd.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Фронт пожара на территории садового товарищества в Астраханской области увеличился из-за порывистого ветра до 10 километров, проводится наращивание группировки спасателей, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В Астраханской области из-за порывистого ветра фронт пожара увеличился до 10 километров. Проводится наращивание группировки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250528/pozhar--2019597897.html
астраханская область
астрахань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019590689_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2cf77d1c28564cee26470bdb952cb3a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
астраханская область, астрахань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Астраханская область, Астрахань, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Фронт пожара в садовом товариществе под Астраханью увеличился

Фронт пожара в садовом товариществе под Астраханью увеличился из-за ветра

© Фото : МЧС России/TelegramЛиквидация пожара в садовом товариществе в Приволжском районе Астраханской области
Ликвидация пожара в садовом товариществе в Приволжском районе Астраханской области - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара в садовом товариществе в Приволжском районе Астраханской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Фронт пожара на территории садового товарищества в Астраханской области увеличился из-за порывистого ветра до 10 километров, проводится наращивание группировки спасателей, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Астраханской области из-за порывистого ветра фронт пожара увеличился до 10 километров. Проводится наращивание группировки", - говорится в сообщении.
Пожар в магазине стройматериалов в Калуге - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
В Калуге локализовали пожар на складе с отделочными материалами
Вчера, 16:58
 
Астраханская областьАстраханьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала