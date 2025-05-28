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Фронт пожара в садовом товариществе под Астраханью увеличился
Фронт пожара в садовом товариществе под Астраханью увеличился - РИА Новости, 28.05.2025
Фронт пожара в садовом товариществе под Астраханью увеличился
Фронт пожара на территории садового товарищества в Астраханской области увеличился из-за порывистого ветра до 10 километров, проводится наращивание группировки... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T17:45:00+03:00
2025-05-28T17:45:00+03:00
2025-05-28T17:45:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Фронт пожара на территории садового товарищества в Астраханской области увеличился из-за порывистого ветра до 10 километров, проводится наращивание группировки спасателей, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В Астраханской области из-за порывистого ветра фронт пожара увеличился до 10 километров. Проводится наращивание группировки", - говорится в сообщении.
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астраханская область, астрахань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Астраханская область, Астрахань, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Фронт пожара в садовом товариществе под Астраханью увеличился
Фронт пожара в садовом товариществе под Астраханью увеличился из-за ветра