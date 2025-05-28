https://ria.ru/20250528/pozhar-2019596435.html

Площадь пожара на складе отделочных материалов в Калуге выросла

Площадь пожара на складе отделочных материалов в Калуге выросла - РИА Новости, 28.05.2025

Площадь пожара на складе отделочных материалов в Калуге выросла

Площадь пожара на складе с отделочными материалами в Калуге увеличилась до 1,5 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T16:57:00+03:00

2025-05-28T16:57:00+03:00

2025-05-28T16:58:00+03:00

калуга

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Площадь пожара на складе с отделочными материалами в Калуге увеличилась до 1,5 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Площадь пожара в Калуге увеличилась до 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250528/pozhar-2019589123.html

калуга

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2025

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калуга, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия