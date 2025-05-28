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Площадь пожара на складе отделочных материалов в Калуге выросла - РИА Новости, 28.05.2025
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16:57 28.05.2025 (обновлено: 16:58 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/pozhar-2019596435.html
Площадь пожара на складе отделочных материалов в Калуге выросла
Площадь пожара на складе отделочных материалов в Калуге выросла - РИА Новости, 28.05.2025
Площадь пожара на складе отделочных материалов в Калуге выросла
Площадь пожара на складе с отделочными материалами в Калуге увеличилась до 1,5 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T16:57:00+03:00
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происшествия
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Площадь пожара на складе с отделочными материалами в Калуге увеличилась до 1,5 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Площадь пожара в Калуге увеличилась до 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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калуга, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Калуга, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Площадь пожара на складе отделочных материалов в Калуге выросла

МЧС: площадь пожара на складе отделочных материалов в Калуге возросла

© МЧС России/TelegramПожар в магазине стройматериалов в Калуге
Пожар в магазине стройматериалов в Калуге - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© МЧС России/Telegram
Пожар в магазине стройматериалов в Калуге
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Площадь пожара на складе с отделочными материалами в Калуге увеличилась до 1,5 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Площадь пожара в Калуге увеличилась до 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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В Солнечногорске вспыхнул пожар на строительном рынке
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КалугаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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