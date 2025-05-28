https://ria.ru/20250528/pozhar-2019589123.html

В Солнечногорске вспыхнул пожар на строительном рынке

В Солнечногорске вспыхнул пожар на строительном рынке - РИА Новости, 28.05.2025

В Солнечногорске вспыхнул пожар на строительном рынке

Пожар возник на площади порядка 2,1 тысячи квадратных метров на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске, из опасной зоны самостоятельно эвакуировались... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T16:29:00+03:00

2025-05-28T16:29:00+03:00

2025-05-28T17:32:00+03:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

солнечногорск

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019608545_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0711c2b63abc0c69d944807550a06d93.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пожар возник на площади порядка 2,1 тысячи квадратных метров на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске, из опасной зоны самостоятельно эвакуировались 10 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Происходит открытое горение на строительном рынке на площади 2100 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что информация о пострадавших не поступала. Десять человек эвакуировались самостоятельно до прибытия спасательных подразделений. Борьбу с огнем ведут более 60 человек и 18 единиц техники.

https://ria.ru/20250528/pozhar--2019588420.html

солнечногорск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Крупный пожар на рынке в Солнечногорске Причиной крупного пожара на строительном рынке в Солнечногорске могло стать неосторожное обращение с огнем или аварийный режим работы электрооборудования, сообщает подмосковная прокуратура. Ранее в пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что пожар возник на площади порядка 2,1 тысячи квадратных метров на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске, из опасной зоны самостоятельно эвакуировались 10 человек 2025-05-28T16:29 true PT0M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), солнечногорск, россия, происшествия