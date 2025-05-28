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В Солнечногорске вспыхнул пожар на строительном рынке - РИА Новости, 28.05.2025
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16:29 28.05.2025 (обновлено: 17:32 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/pozhar-2019589123.html
В Солнечногорске вспыхнул пожар на строительном рынке
В Солнечногорске вспыхнул пожар на строительном рынке - РИА Новости, 28.05.2025
В Солнечногорске вспыхнул пожар на строительном рынке
Пожар возник на площади порядка 2,1 тысячи квадратных метров на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске, из опасной зоны самостоятельно эвакуировались... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T16:29:00+03:00
2025-05-28T17:32:00+03:00
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солнечногорск
россия
происшествия
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пожар возник на площади порядка 2,1 тысячи квадратных метров на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске, из опасной зоны самостоятельно эвакуировались 10 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Происходит открытое горение на строительном рынке на площади 2100 квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что информация о пострадавших не поступала. Десять человек эвакуировались самостоятельно до прибытия спасательных подразделений. Борьбу с огнем ведут более 60 человек и 18 единиц техники.
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Крупный пожар на рынке в Солнечногорске
Причиной крупного пожара на строительном рынке в Солнечногорске могло стать неосторожное обращение с огнем или аварийный режим работы электрооборудования, сообщает подмосковная прокуратура. Ранее в пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что пожар возник на площади порядка 2,1 тысячи квадратных метров на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске, из опасной зоны самостоятельно эвакуировались 10 человек
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), солнечногорск, россия, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Солнечногорск, Россия, Происшествия
В Солнечногорске вспыхнул пожар на строительном рынке

В подмосковном Солнечногорске вспыхнул пожар на строительном рынке

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пожар возник на площади порядка 2,1 тысячи квадратных метров на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске, из опасной зоны самостоятельно эвакуировались 10 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Происходит открытое горение на строительном рынке на площади 2100 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о пострадавших не поступала. Десять человек эвакуировались самостоятельно до прибытия спасательных подразделений. Борьбу с огнем ведут более 60 человек и 18 единиц техники.
Пожар в магазине стройматериалов в Калуге. 28 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СолнечногорскРоссияПроисшествия
 
 
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