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В Астраханской области вспыхнул пожар в садовом товариществе
В Астраханской области вспыхнул пожар в садовом товариществе - РИА Новости, 28.05.2025
В Астраханской области вспыхнул пожар в садовом товариществе
Крупный пожар произошел в садовом товариществе в Приволжском районе Астраханской области, горят два дома, две хозпостройки и трава, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T15:35:00+03:00
2025-05-28T15:35:00+03:00
2025-05-28T16:36:00+03:00
астраханская область
приволжский район
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая - РИА Новости. Крупный пожар произошел в садовом товариществе в Приволжском районе Астраханской области, горят два дома, две хозпостройки и трава, сообщает пресс-служба МЧС России. "В садовом товариществе Приволжского района горит сухая трава, огонь также охватил два дачных дома и две хозяйственные постройки", - говорится в сообщении. Отмечается, что основные усилия направлены на недопущения распространения огня на дачные дома и хозяйственные постройки СНТ. На месте работают 74 человека и 24 единицы техники. Ситуацию осложняет сухая и ветреная погода. Информация о пострадавших не поступала.
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астраханская область, приволжский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Астраханская область, Приволжский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Астраханской области вспыхнул пожар в садовом товариществе
Крупный пожар произошел в садовом товариществе под Астраханью, горят два дома