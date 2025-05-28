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В Астраханской области вспыхнул пожар в садовом товариществе - РИА Новости, 28.05.2025
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15:35 28.05.2025 (обновлено: 16:36 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/pozhar-2019572013.html
В Астраханской области вспыхнул пожар в садовом товариществе
В Астраханской области вспыхнул пожар в садовом товариществе - РИА Новости, 28.05.2025
В Астраханской области вспыхнул пожар в садовом товариществе
Крупный пожар произошел в садовом товариществе в Приволжском районе Астраханской области, горят два дома, две хозпостройки и трава, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T15:35:00+03:00
2025-05-28T16:36:00+03:00
астраханская область
приволжский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая - РИА Новости. Крупный пожар произошел в садовом товариществе в Приволжском районе Астраханской области, горят два дома, две хозпостройки и трава, сообщает пресс-служба МЧС России. "В садовом товариществе Приволжского района горит сухая трава, огонь также охватил два дачных дома и две хозяйственные постройки", - говорится в сообщении. Отмечается, что основные усилия направлены на недопущения распространения огня на дачные дома и хозяйственные постройки СНТ. На месте работают 74 человека и 24 единицы техники. Ситуацию осложняет сухая и ветреная погода. Информация о пострадавших не поступала.
https://ria.ru/20250528/pozhar-2019484535.html
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астраханская область
приволжский район
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астраханская область, приволжский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Астраханская область, Приволжский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Астраханской области вспыхнул пожар в садовом товариществе

Крупный пожар произошел в садовом товариществе под Астраханью, горят два дома

© Фото : МЧС России/TelegramЛиквидация пожара в садовом товариществе в Приволжском районе Астраханской области. 28 мая 2025
Ликвидация пожара в садовом товариществе в Приволжском районе Астраханской области. 28 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара в садовом товариществе в Приволжском районе Астраханской области. 28 мая 2025
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая - РИА Новости. Крупный пожар произошел в садовом товариществе в Приволжском районе Астраханской области, горят два дома, две хозпостройки и трава, сообщает пресс-служба МЧС России.
"В садовом товариществе Приволжского района горит сухая трава, огонь также охватил два дачных дома и две хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что основные усилия направлены на недопущения распространения огня на дачные дома и хозяйственные постройки СНТ.
На месте работают 74 человека и 24 единицы техники. Ситуацию осложняет сухая и ветреная погода. Информация о пострадавших не поступала.
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Астраханская областьПриволжский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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