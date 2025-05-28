https://ria.ru/20250528/pozhar-2019572013.html

В Астраханской области вспыхнул пожар в садовом товариществе

В Астраханской области вспыхнул пожар в садовом товариществе - РИА Новости, 28.05.2025

В Астраханской области вспыхнул пожар в садовом товариществе

Крупный пожар произошел в садовом товариществе в Приволжском районе Астраханской области, горят два дома, две хозпостройки и трава, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T15:35:00+03:00

2025-05-28T15:35:00+03:00

2025-05-28T16:36:00+03:00

астраханская область

приволжский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая - РИА Новости. Крупный пожар произошел в садовом товариществе в Приволжском районе Астраханской области, горят два дома, две хозпостройки и трава, сообщает пресс-служба МЧС России. "В садовом товариществе Приволжского района горит сухая трава, огонь также охватил два дачных дома и две хозяйственные постройки", - говорится в сообщении. Отмечается, что основные усилия направлены на недопущения распространения огня на дачные дома и хозяйственные постройки СНТ. На месте работают 74 человека и 24 единицы техники. Ситуацию осложняет сухая и ветреная погода. Информация о пострадавших не поступала.

https://ria.ru/20250528/pozhar-2019484535.html

https://ria.ru/20250527/pozhar-2019255703.html

астраханская область

приволжский район

россия

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астраханская область, приволжский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия