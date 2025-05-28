https://ria.ru/20250528/pozhar-2019481576.html

Площадь лесных пожаров в Бурятии увеличилась до 83,5 тысячи гектаров

Площадь лесных пожаров в Бурятии увеличилась до 83,5 тысячи гектаров - РИА Новости, 28.05.2025

Площадь лесных пожаров в Бурятии увеличилась до 83,5 тысячи гектаров

Площадь лесных пожаров в Бурятии за прошедшие сутки увеличилась более чем в два раза - с почти 37 до 83,5 тысячи гектаров, сообщило республиканское агентство ГО РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T08:59:00+03:00

2025-05-28T08:59:00+03:00

2025-05-28T08:59:00+03:00

республика бурятия

кижингинский район

алексей цыденов

природные пожары в россии

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 28 мая - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Бурятии за прошедшие сутки увеличилась более чем в два раза - с почти 37 до 83,5 тысячи гектаров, сообщило республиканское агентство ГО и ЧС. По данным агентства, на утро вторника в регионе действовали 37 лесных пожаров на площади почти 37 тысяч гектаров. "По оперативным данным, утром 28 мая действует 43 лесных пожара... Общая площадь всех возгораний 83 542 гектара", - говорится в сообщении. По словам руководителя регионального агентства лесного хозяйства Сергея Борошноева, возгорания появляются там, куда сложно добраться и ещё сложнее тушить. По его словам, площади сильно увеличились из-за порывов ветра, который меняет направление и разгоняет огонь. Однако все очаги под контролем, отметил Борошноев. На тушении работают 993 человека, задействованы 225 единиц техники. Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что из-за верхового пожара, надвигавшегося на село Сулхара в Кижингинском районе республики, были эвакуированы более 90 человек, в том числе 33 ребенка. Их разместили в пунктах временного пребывания в райцентре. Сейчас верховой пожар спустился, от кромки пожара до Сулхары примерно 6 километров. Тушение продолжается. В Бурятии действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Использование открытого огня запрещено. Места отдыха закрыты для посещения.

https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html

https://ria.ru/20250527/rossija-2019269615.html

республика бурятия

кижингинский район

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республика бурятия, кижингинский район, алексей цыденов, природные пожары в россии, происшествия