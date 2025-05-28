https://ria.ru/20250528/pozhar--2019597897.html

В Калуге локализовали пожар на складе с отделочными материалами

В Калуге локализовали пожар на складе с отделочными материалами - РИА Новости, 28.05.2025

В Калуге локализовали пожар на складе с отделочными материалами

Крупный пожар на складе с отделочными материалами в Калуге удалось локализовать на площади 1,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T16:58:00+03:00

2025-05-28T16:58:00+03:00

2025-05-28T16:58:00+03:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

калуга

россия

происшествия

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Крупный пожар на складе с отделочными материалами в Калуге удалось локализовать на площади 1,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Пожар локализован на 1500 квадратных метрах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250528/pozhar-2019589123.html

калуга

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Пожар в магазине стройматериалов в Калуге Магазин стройматериалов площадью 800 квадратных метров горит в Калуге, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС РФ по Калужской области. 2025-05-28T16:58 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калуга, россия, происшествия