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В Калуге локализовали пожар на складе с отделочными материалами - РИА Новости, 28.05.2025
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16:58 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/pozhar--2019597897.html
В Калуге локализовали пожар на складе с отделочными материалами
В Калуге локализовали пожар на складе с отделочными материалами - РИА Новости, 28.05.2025
В Калуге локализовали пожар на складе с отделочными материалами
Крупный пожар на складе с отделочными материалами в Калуге удалось локализовать на площади 1,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T16:58:00+03:00
2025-05-28T16:58:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калуга
россия
происшествия
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Крупный пожар на складе с отделочными материалами в Калуге удалось локализовать на площади 1,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Пожар локализован на 1500 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
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Пожар в магазине стройматериалов в Калуге
Магазин стройматериалов площадью 800 квадратных метров горит в Калуге, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС РФ по Калужской области.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калуга, россия, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Калуга, Россия, Происшествия
В Калуге локализовали пожар на складе с отделочными материалами

МЧС России: пожар на складе с отделочными материалами в Калуге локализован

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Крупный пожар на складе с отделочными материалами в Калуге удалось локализовать на площади 1,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пожар локализован на 1500 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КалугаРоссияПроисшествия
 
 
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