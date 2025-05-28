https://ria.ru/20250528/posol-2019489850.html

Швеция готова применить ВМС на Балтике против России, заявил посол Беляев

Швеция готова применить ВМС на Балтике против России, заявил посол Беляев - РИА Новости, 28.05.2025

Швеция готова применить ВМС на Балтике против России, заявил посол Беляев

Швеция не скрывает готовность по команде НАТО применить свой военно-морской потенциал в Балтийском море против России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T09:45:00+03:00

2025-05-28T09:45:00+03:00

2025-05-28T09:45:00+03:00

балтийское море

россия

швеция

сергей беляев

николай патрушев

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нато

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Швеция не скрывает готовность по команде НАТО применить свой военно-морской потенциал в Балтийском море против России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев. "В целом шведы обладают весьма полезными для альянса навыками навигации в акватории Балтийского моря, в том числе с использованием катеров, корветов, подводных лодок и беспилотных аппаратов собственного производства. При этом в Стокгольме не скрывают готовности по первой же команде своих новых натовских хозяев применить этот потенциал против России", - сказал глава дипмиссии. По словам посла, Стокгольм активизировал сотрудничество с прибалтийскими странами: в январе 2025 года Швеция направила свой батальон численностью 550 военнослужащих в Латвию в состав передовых сухопутных сил НАТО. Глава диппредставительства добавил, что опыт военно-морских сил Швеции активно применяется в Балтийском регионе. "Помимо работы в (морском тактическом - ред.) штабе CTF Baltic, руководство которым отойдет к шведским офицерам, Стокгольм принимает активное участие в патрулировании вод Балтийского моря в составе экспедиционных сил альянса, в частности, в целях отслеживания потенциальных угроз подводной инфраструктуре и мониторинга деятельности работающих в интересах России судов, которые европейцы считают так называемым "теневым флотом" нашей страны", - добавил Беляев. Страны НАТО Балтийского региона заявили 14 января, что альянс начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры на фоне недавних повреждений кабелей. В НАТО не уточняли, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто, при этом миссия носит бессрочный характер, заявляло верховное командование объединенных вооруженных сил (ОВС) в Монсе. Помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявлял, что Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Балтийское море никогда не превратится во "внутренний водоем" НАТО.

https://ria.ru/20250527/nato-2019359894.html

https://ria.ru/20250525/finlyandiya-2018944049.html

балтийское море

россия

швеция

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балтийское море, россия, швеция, сергей беляев, николай патрушев, мария захарова, нато, в мире