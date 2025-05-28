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Швеция готова применить ВМС на Балтике против России, заявил посол Беляев - РИА Новости, 28.05.2025
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09:45 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/posol-2019489850.html
Швеция готова применить ВМС на Балтике против России, заявил посол Беляев
Швеция готова применить ВМС на Балтике против России, заявил посол Беляев - РИА Новости, 28.05.2025
Швеция готова применить ВМС на Балтике против России, заявил посол Беляев
Швеция не скрывает готовность по команде НАТО применить свой военно-морской потенциал в Балтийском море против России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T09:45:00+03:00
2025-05-28T09:45:00+03:00
балтийское море
россия
швеция
сергей беляев
николай патрушев
мария захарова
нато
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Швеция не скрывает готовность по команде НАТО применить свой военно-морской потенциал в Балтийском море против России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев. "В целом шведы обладают весьма полезными для альянса навыками навигации в акватории Балтийского моря, в том числе с использованием катеров, корветов, подводных лодок и беспилотных аппаратов собственного производства. При этом в Стокгольме не скрывают готовности по первой же команде своих новых натовских хозяев применить этот потенциал против России", - сказал глава дипмиссии. По словам посла, Стокгольм активизировал сотрудничество с прибалтийскими странами: в январе 2025 года Швеция направила свой батальон численностью 550 военнослужащих в Латвию в состав передовых сухопутных сил НАТО. Глава диппредставительства добавил, что опыт военно-морских сил Швеции активно применяется в Балтийском регионе. "Помимо работы в (морском тактическом - ред.) штабе CTF Baltic, руководство которым отойдет к шведским офицерам, Стокгольм принимает активное участие в патрулировании вод Балтийского моря в составе экспедиционных сил альянса, в частности, в целях отслеживания потенциальных угроз подводной инфраструктуре и мониторинга деятельности работающих в интересах России судов, которые европейцы считают так называемым "теневым флотом" нашей страны", - добавил Беляев. Страны НАТО Балтийского региона заявили 14 января, что альянс начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры на фоне недавних повреждений кабелей. В НАТО не уточняли, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто, при этом миссия носит бессрочный характер, заявляло верховное командование объединенных вооруженных сил (ОВС) в Монсе. Помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявлял, что Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Балтийское море никогда не превратится во "внутренний водоем" НАТО.
https://ria.ru/20250527/nato-2019359894.html
https://ria.ru/20250525/finlyandiya-2018944049.html
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балтийское море, россия, швеция, сергей беляев, николай патрушев, мария захарова, нато, в мире
Балтийское море, Россия, Швеция, Сергей Беляев, Николай Патрушев, Мария Захарова, НАТО, В мире
Швеция готова применить ВМС на Балтике против России, заявил посол Беляев

Посол Беляев: Швеция готова по указу НАТО применить ВМС на Балтике против РФ

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Швеция не скрывает готовность по команде НАТО применить свой военно-морской потенциал в Балтийском море против России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.
"В целом шведы обладают весьма полезными для альянса навыками навигации в акватории Балтийского моря, в том числе с использованием катеров, корветов, подводных лодок и беспилотных аппаратов собственного производства. При этом в Стокгольме не скрывают готовности по первой же команде своих новых натовских хозяев применить этот потенциал против России", - сказал глава дипмиссии.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
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Вчера, 15:41
По словам посла, Стокгольм активизировал сотрудничество с прибалтийскими странами: в январе 2025 года Швеция направила свой батальон численностью 550 военнослужащих в Латвию в состав передовых сухопутных сил НАТО. Глава диппредставительства добавил, что опыт военно-морских сил Швеции активно применяется в Балтийском регионе.
"Помимо работы в (морском тактическом - ред.) штабе CTF Baltic, руководство которым отойдет к шведским офицерам, Стокгольм принимает активное участие в патрулировании вод Балтийского моря в составе экспедиционных сил альянса, в частности, в целях отслеживания потенциальных угроз подводной инфраструктуре и мониторинга деятельности работающих в интересах России судов, которые европейцы считают так называемым "теневым флотом" нашей страны", - добавил Беляев.
Страны НАТО Балтийского региона заявили 14 января, что альянс начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры на фоне недавних повреждений кабелей. В НАТО не уточняли, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто, при этом миссия носит бессрочный характер, заявляло верховное командование объединенных вооруженных сил (ОВС) в Монсе.
Помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, заявлял, что Запад использует Швецию и Финляндию, чтобы лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Балтийское море никогда не превратится во "внутренний водоем" НАТО.
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
"У Хельсинки". В Финляндии забили тревогу из-за плана НАТО против России
25 мая, 09:59
 
Балтийское мореРоссияШвецияСергей БеляевНиколай ПатрушевМария ЗахароваНАТОВ мире
 
 
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