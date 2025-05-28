https://ria.ru/20250528/posol-2019479164.html

НАТО считает Швецию одной из главных сил на Балтике, заявил посол Беляев

НАТО считает Швецию одной из главных сил на Балтике, заявил посол Беляев - РИА Новости, 28.05.2025

НАТО считает Швецию одной из главных сил на Балтике, заявил посол Беляев

НАТО рассматривает Швецию как одну из главных сил блока в Балтийском регионе, в связи с чем Швеция ускоренными темпами трансформирует свою политику безопасности РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T08:32:00+03:00

2025-05-28T08:32:00+03:00

2025-05-28T08:32:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. НАТО рассматривает Швецию как одну из главных сил блока в Балтийском регионе, в связи с чем Швеция ускоренными темпами трансформирует свою политику безопасности на Балтике, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев. "Спустя более года с момента присоединения Стокгольма к альянсу становится все более очевидно, что в разделении ответственности стран-членов НАТО на шведов возложена задача стать одной из главных сил блока в Балтийском регионе. В связи с этим Швеция ускоренными темпами трансформирует свою политику безопасности в регионе Балтийского моря", - сказал глава дипмиссии. По словам посла, отказ Швеции от более чем двухсотлетней политики неприсоединения к военным союзам и нейтралитета серьезно усугубил кризис некогда взаимовыгодных российско-шведских отношений. "Начиная с марта 2024 года мы вынуждены рассматривать Швецию как активного члена настроенного на противостояние с нами военного блока со всеми вытекающими последствиями для нашего оборонного планирования", - добавил Беляев. Швеция присоединилась к НАТО 7 марта 2024 года. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250526/nato-2019114989.html

https://ria.ru/20250527/nato-2019359894.html

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сергей беляев, владимир путин, дмитрий киселев, стокгольм (город), россия, швеция, нато, в мире