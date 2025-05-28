НАТО считает Швецию одной из главных сил на Балтике, заявил посол Беляев
Посол РФ Сергей Беляев: НАТО считает Швецию одной из главных сил на Балтике
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. НАТО рассматривает Швецию как одну из главных сил блока в Балтийском регионе, в связи с чем Швеция ускоренными темпами трансформирует свою политику безопасности на Балтике, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.
"Спустя более года с момента присоединения Стокгольма к альянсу становится все более очевидно, что в разделении ответственности стран-членов НАТО на шведов возложена задача стать одной из главных сил блока в Балтийском регионе. В связи с этим Швеция ускоренными темпами трансформирует свою политику безопасности в регионе Балтийского моря", - сказал глава дипмиссии.
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По словам посла, отказ Швеции от более чем двухсотлетней политики неприсоединения к военным союзам и нейтралитета серьезно усугубил кризис некогда взаимовыгодных российско-шведских отношений.
"Начиная с марта 2024 года мы вынуждены рассматривать Швецию как активного члена настроенного на противостояние с нами военного блока со всеми вытекающими последствиями для нашего оборонного планирования", - добавил Беляев.
Швеция присоединилась к НАТО 7 марта 2024 года. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.