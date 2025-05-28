Рейтинг@Mail.ru
НАТО считает Швецию одной из главных сил на Балтике, заявил посол Беляев - РИА Новости, 28.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:32 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/posol-2019479164.html
НАТО считает Швецию одной из главных сил на Балтике, заявил посол Беляев
НАТО считает Швецию одной из главных сил на Балтике, заявил посол Беляев - РИА Новости, 28.05.2025
НАТО считает Швецию одной из главных сил на Балтике, заявил посол Беляев
НАТО рассматривает Швецию как одну из главных сил блока в Балтийском регионе, в связи с чем Швеция ускоренными темпами трансформирует свою политику безопасности РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T08:32:00+03:00
2025-05-28T08:32:00+03:00
сергей беляев
владимир путин
дмитрий киселев
стокгольм (город)
россия
швеция
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_823ec0c5fb02813d2b65685dc50de2b2.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. НАТО рассматривает Швецию как одну из главных сил блока в Балтийском регионе, в связи с чем Швеция ускоренными темпами трансформирует свою политику безопасности на Балтике, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев. "Спустя более года с момента присоединения Стокгольма к альянсу становится все более очевидно, что в разделении ответственности стран-членов НАТО на шведов возложена задача стать одной из главных сил блока в Балтийском регионе. В связи с этим Швеция ускоренными темпами трансформирует свою политику безопасности в регионе Балтийского моря", - сказал глава дипмиссии. По словам посла, отказ Швеции от более чем двухсотлетней политики неприсоединения к военным союзам и нейтралитета серьезно усугубил кризис некогда взаимовыгодных российско-шведских отношений. "Начиная с марта 2024 года мы вынуждены рассматривать Швецию как активного члена настроенного на противостояние с нами военного блока со всеми вытекающими последствиями для нашего оборонного планирования", - добавил Беляев. Швеция присоединилась к НАТО 7 марта 2024 года. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250526/nato-2019114989.html
https://ria.ru/20250527/nato-2019359894.html
стокгольм (город)
россия
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_635:470:2739:2048_1920x0_80_0_0_86a3ccc909a9ac1ba4c1d44cf3739365.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей беляев, владимир путин, дмитрий киселев, стокгольм (город), россия, швеция, нато, в мире
Сергей Беляев, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Стокгольм (город), Россия, Швеция, НАТО, В мире
НАТО считает Швецию одной из главных сил на Балтике, заявил посол Беляев

Посол РФ Сергей Беляев: НАТО считает Швецию одной из главных сил на Балтике

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. НАТО рассматривает Швецию как одну из главных сил блока в Балтийском регионе, в связи с чем Швеция ускоренными темпами трансформирует свою политику безопасности на Балтике, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.
"Спустя более года с момента присоединения Стокгольма к альянсу становится все более очевидно, что в разделении ответственности стран-членов НАТО на шведов возложена задача стать одной из главных сил блока в Балтийском регионе. В связи с этим Швеция ускоренными темпами трансформирует свою политику безопасности в регионе Балтийского моря", - сказал глава дипмиссии.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Патрушев рассказал об угрозах со стороны НАТО
26 мая, 14:57
По словам посла, отказ Швеции от более чем двухсотлетней политики неприсоединения к военным союзам и нейтралитета серьезно усугубил кризис некогда взаимовыгодных российско-шведских отношений.
"Начиная с марта 2024 года мы вынуждены рассматривать Швецию как активного члена настроенного на противостояние с нами военного блока со всеми вытекающими последствиями для нашего оборонного планирования", - добавил Беляев.
Швеция присоединилась к НАТО 7 марта 2024 года. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
"Прекратите войну": на Западе обратились с громким призывом к НАТО
Вчера, 15:41
 
Сергей БеляевВладимир ПутинДмитрий КиселевСтокгольм (город)РоссияШвецияНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала