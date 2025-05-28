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Портнов незадолго до убийства встречался с Зеленским, пишут СМИ - РИА Новости, 28.05.2025
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22:01 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/portnov-2019667046.html
Портнов незадолго до убийства встречался с Зеленским, пишут СМИ
Портнов незадолго до убийства встречался с Зеленским, пишут СМИ - РИА Новости, 28.05.2025
Портнов незадолго до убийства встречался с Зеленским, пишут СМИ
Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов за несколько дней до убийства встречался с Владимиром Зеленским и представителями его... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T22:01:00+03:00
2025-05-28T22:01:00+03:00
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андрей портнов (политик)
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов за несколько дней до убийства встречался с Владимиром Зеленским и представителями его офиса, сообщило украинское издание "Цензор. Нет" со ссылкой на источники. Украинское издание "Информатор" ранее сообщало, что Портнов за несколько дней до своей гибели в Испании встречался с чиновниками, в том числе с директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семеном Кривоносом. "Портнов во время визита на Украину 17-19 мая встречался с… Владимиром Зеленским, главой офиса президента Андреем Ермаком и заместителем главы офиса президента Олегом Татаровым. И был выпущен с Украины незаконно - без справки из ТЦК (так на Украине называют военкоматы – ред.) о наличии законных оснований для выезда за границу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.. Радиостанция Cadena Ser со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи 21 мая сообщила, что Портнов был застрелен утром у входа в "Американскую школу Мадрида" в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. Как впоследствии заявил украинский блогер Анатолий Шарий, Портнов готовился обнародовать сведения, разоблачающие Зеленского и его окружение.
https://ria.ru/20250527/zaharova-2019286091.html
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в мире, украина, испания, мадрид, андрей портнов (политик), владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), виктор янукович, убийство андрея портнова в испании
В мире, Украина, Испания, Мадрид, Андрей Портнов (политик), Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Виктор Янукович, Убийство Андрея Портнова в Испании
Портнов незадолго до убийства встречался с Зеленским, пишут СМИ

Портнов за несколько дней до убийства встречался на Украине с Зеленским

© Кадр видео из соцсетейАндрей Портнов
Андрей Портнов - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Кадр видео из соцсетей
Андрей Портнов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов за несколько дней до убийства встречался с Владимиром Зеленским и представителями его офиса, сообщило украинское издание "Цензор. Нет" со ссылкой на источники.
Украинское издание "Информатор" ранее сообщало, что Портнов за несколько дней до своей гибели в Испании встречался с чиновниками, в том числе с директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семеном Кривоносом.
Андрей Портнов - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Убийство Портнова косвенно носит заказной характер, заявила Захарова
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"Портнов во время визита на Украину 17-19 мая встречался с… Владимиром Зеленским, главой офиса президента Андреем Ермаком и заместителем главы офиса президента Олегом Татаровым. И был выпущен с Украины незаконно - без справки из ТЦК (так на Украине называют военкоматы – ред.) о наличии законных оснований для выезда за границу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания..
Радиостанция Cadena Ser со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи 21 мая сообщила, что Портнов был застрелен утром у входа в "Американскую школу Мадрида" в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. Как впоследствии заявил украинский блогер Анатолий Шарий, Портнов готовился обнародовать сведения, разоблачающие Зеленского и его окружение.
Место убийства Андрея Портнова в Мадриде - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
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25 мая, 12:07
 
В миреУкраинаИспанияМадридАндрей Портнов (политик)Владимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Виктор ЯнуковичУбийство Андрея Портнова в Испании
 
 
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