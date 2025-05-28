https://ria.ru/20250528/portnov-2019667046.html

Портнов незадолго до убийства встречался с Зеленским, пишут СМИ

Портнов незадолго до убийства встречался с Зеленским, пишут СМИ - РИА Новости, 28.05.2025

Портнов незадолго до убийства встречался с Зеленским, пишут СМИ

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов за несколько дней до убийства встречался с Владимиром Зеленским и представителями его... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T22:01:00+03:00

2025-05-28T22:01:00+03:00

2025-05-28T22:01:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов за несколько дней до убийства встречался с Владимиром Зеленским и представителями его офиса, сообщило украинское издание "Цензор. Нет" со ссылкой на источники. Украинское издание "Информатор" ранее сообщало, что Портнов за несколько дней до своей гибели в Испании встречался с чиновниками, в том числе с директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семеном Кривоносом. "Портнов во время визита на Украину 17-19 мая встречался с… Владимиром Зеленским, главой офиса президента Андреем Ермаком и заместителем главы офиса президента Олегом Татаровым. И был выпущен с Украины незаконно - без справки из ТЦК (так на Украине называют военкоматы – ред.) о наличии законных оснований для выезда за границу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.. Радиостанция Cadena Ser со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи 21 мая сообщила, что Портнов был застрелен утром у входа в "Американскую школу Мадрида" в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. Как впоследствии заявил украинский блогер Анатолий Шарий, Портнов готовился обнародовать сведения, разоблачающие Зеленского и его окружение.

https://ria.ru/20250527/zaharova-2019286091.html

https://ria.ru/20250525/janukovich-2018955246.html

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