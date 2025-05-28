https://ria.ru/20250528/pomosch-2019498441.html

Правительство выделило дополнительную помощь приграничным областям

Правительство выделило дополнительную помощь приграничным областям - РИА Новости, 28.05.2025

Правительство выделило дополнительную помощь приграничным областям

Правительство РФ выделило дополнительное финансирование Белгородской и Курской областям - порядка 300 миллионов рублей направят на закупку медоборудования и... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T10:26:00+03:00

2025-05-28T10:26:00+03:00

2025-05-28T10:26:00+03:00

общество

курская область

россия

украина

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Правительство РФ выделило дополнительное финансирование Белгородской и Курской областям - порядка 300 миллионов рублей направят на закупку медоборудования и транспорта, кроме этого, Курская область получит разовую финансовую помощь в размере 175 миллионов рублей на повторное обеспечение жильём выпускников детских домов, утративших его из-за обстрелов со стороны Украины, сообщила пресс-служба кабмина. "Около 300 миллионов рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда правительства на дооснащение медико-санитарной части, оказывающей помощь в районах боевых действий на территориях Белгородской и Курской областей. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении. Средства пойдут на закупку медицинского оборудования и приобретение автомобильного транспорта. "Это позволит продолжать оказывать медицинскую помощь военнослужащим и гражданскому населению, обеспечит необходимой техникой и оборудованием сводные медицинские отряды, работающие в районах боевых действий на территориях Белгородской и Курской областей", - отметили в кабмине. Также подписано распоряжение о выделении почти 175 миллионов рублей на оказание помощи пострадавшим жителям Курской области. Регион получит разовую финансовую помощь на повторное обеспечение жильём выпускников детских домов. "Речь идёт о гражданах, получивших квартиры по договорам специализированного социального найма и утративших их из-за обстрелов со стороны Украины", - пояснили в кабмине.

https://ria.ru/20250526/vosstanovlenie-2019055579.html

https://ria.ru/20250426/rasporyazhenie-2013553135.html

курская область

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общество, курская область, россия, украина