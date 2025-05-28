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Сахалин направил очередную партию спецтехники в зону спецоперации - РИА Новости, 28.05.2025
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Надежные люди
 
09:28 28.05.2025
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Сахалин направил очередную партию спецтехники в зону спецоперации
Сахалин направил очередную партию спецтехники в зону спецоперации - РИА Новости, 28.05.2025
Сахалин направил очередную партию спецтехники в зону спецоперации
Очередная партия спецтехники направлена с Сахалина военным в зону СВО, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T09:28:00+03:00
2025-05-28T09:28:00+03:00
надежные люди
сахалинская область
валерий лимаренко
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мая - РИА Новости. Очередная партия спецтехники направлена с Сахалина военным в зону СВО, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. "Передал нашим защитникам очередную партию груза в зону проведения специальной военной операции. По просьбе военнослужащих приобрели современное оборудование для борьбы с вражескими дронами. Гордимся нашими воинами и ждем возвращения домой с Победой", – написал глава региона в Telegram-канале. Губернатор отметил, что сахалинские военнослужащие успешно продвигаются вперед, выполняя поставленные боевые задачи, и заслужили похвалу от командования. Он подчеркнул, что власти региона делают все, чтобы военные и их семьи чувствовали помощь и внимание по любым вопросам. Как уточнили в правительстве региона, в партию переданной техники вошли подавители дронов и антидроновые ружья. По заявкам военнослужащих регулярно в зону СВО с Сахалина отправляют полезный груз. Наладить бесперебойные поставки на линию соприкосновению удалось благодаря активному участию лично главы региона. Так, ранее на передовую были переданы дизельные генераторы, беспилотники, системы для подавления вражеских дронов, внедорожники, мини-экскаваторы, устройства для связи, пластик для 3D-принтеров и другое оборудование для FPV-дронов. С начала СВО по поручению губернатора организована всесторонняя помощь военнослужащим и их семьям. В рамках регионального проекта "Сопричастность" на передовую отправляют адресные посылки бойцам. Волонтеры во всех районах области на постоянной основе собирают и готовят к отправке крупные партии личных отправлений. Запущена региональная кадровая программа "Герои Сахалина и Курил" для участников спецоперации, уже вернувшихся с линии соприкосновения. Успешно завершившие обучение включаются в кадровый резерв Сахалинской области. Вклад Сахалинской области в поддержку армии и участников спецоперации неоднократно отмечен на федеральном уровне. В 2023 году Министерство обороны РФ вручило региону кубок за взаимодействие с вооруженными силами, а губернатор Валерий Лимаренко отмечен медалью "За укрепление боевого содружества".
https://ria.ru/20250428/sahalin-2013759561.html
сахалинская область
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60
сахалинская область, валерий лимаренко, министерство обороны рф (минобороны рф)
Надежные люди, Сахалинская область, Валерий Лимаренко, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Сахалин направил очередную партию спецтехники в зону спецоперации

Лимаренко: очередная партия спецтехники направлена с Сахалина военным в зону СВО

© Лимаренко Brief/TelegramСахалин отправил на передовую средства борьбы с дронами
Сахалин отправил на передовую средства борьбы с дронами - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Лимаренко Brief/Telegram
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мая - РИА Новости. Очередная партия спецтехники направлена с Сахалина военным в зону СВО, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.
"Передал нашим защитникам очередную партию груза в зону проведения специальной военной операции. По просьбе военнослужащих приобрели современное оборудование для борьбы с вражескими дронами. Гордимся нашими воинами и ждем возвращения домой с Победой", – написал глава региона в Telegram-канале.
© Лимаренко Brief/TelegramСахалин отправил на передовую средства борьбы с дронами
Сахалин отправил на передовую средства борьбы с дронами - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Лимаренко Brief/Telegram
Сахалин отправил на передовую средства борьбы с дронами
Губернатор отметил, что сахалинские военнослужащие успешно продвигаются вперед, выполняя поставленные боевые задачи, и заслужили похвалу от командования. Он подчеркнул, что власти региона делают все, чтобы военные и их семьи чувствовали помощь и внимание по любым вопросам.
Как уточнили в правительстве региона, в партию переданной техники вошли подавители дронов и антидроновые ружья.
По заявкам военнослужащих регулярно в зону СВО с Сахалина отправляют полезный груз. Наладить бесперебойные поставки на линию соприкосновению удалось благодаря активному участию лично главы региона. Так, ранее на передовую были переданы дизельные генераторы, беспилотники, системы для подавления вражеских дронов, внедорожники, мини-экскаваторы, устройства для связи, пластик для 3D-принтеров и другое оборудование для FPV-дронов.
С начала СВО по поручению губернатора организована всесторонняя помощь военнослужащим и их семьям. В рамках регионального проекта "Сопричастность" на передовую отправляют адресные посылки бойцам. Волонтеры во всех районах области на постоянной основе собирают и готовят к отправке крупные партии личных отправлений. Запущена региональная кадровая программа "Герои Сахалина и Курил" для участников спецоперации, уже вернувшихся с линии соприкосновения. Успешно завершившие обучение включаются в кадровый резерв Сахалинской области.
Вклад Сахалинской области в поддержку армии и участников спецоперации неоднократно отмечен на федеральном уровне. В 2023 году Министерство обороны РФ вручило региону кубок за взаимодействие с вооруженными силами, а губернатор Валерий Лимаренко отмечен медалью "За укрепление боевого содружества".
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Надежные людиСахалинская областьВалерий ЛимаренкоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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