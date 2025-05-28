https://ria.ru/20250528/pomosch-2019486098.html

Сахалин направил очередную партию спецтехники в зону спецоперации

Сахалин направил очередную партию спецтехники в зону спецоперации - РИА Новости, 28.05.2025

Сахалин направил очередную партию спецтехники в зону спецоперации

Очередная партия спецтехники направлена с Сахалина военным в зону СВО, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T09:28:00+03:00

2025-05-28T09:28:00+03:00

2025-05-28T09:28:00+03:00

надежные люди

сахалинская область

валерий лимаренко

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019485725_2:0:1271:714_1920x0_80_0_0_90d5e110dd0e3f7524d065b4c9981560.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мая - РИА Новости. Очередная партия спецтехники направлена с Сахалина военным в зону СВО, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. "Передал нашим защитникам очередную партию груза в зону проведения специальной военной операции. По просьбе военнослужащих приобрели современное оборудование для борьбы с вражескими дронами. Гордимся нашими воинами и ждем возвращения домой с Победой", – написал глава региона в Telegram-канале. Губернатор отметил, что сахалинские военнослужащие успешно продвигаются вперед, выполняя поставленные боевые задачи, и заслужили похвалу от командования. Он подчеркнул, что власти региона делают все, чтобы военные и их семьи чувствовали помощь и внимание по любым вопросам. Как уточнили в правительстве региона, в партию переданной техники вошли подавители дронов и антидроновые ружья. По заявкам военнослужащих регулярно в зону СВО с Сахалина отправляют полезный груз. Наладить бесперебойные поставки на линию соприкосновению удалось благодаря активному участию лично главы региона. Так, ранее на передовую были переданы дизельные генераторы, беспилотники, системы для подавления вражеских дронов, внедорожники, мини-экскаваторы, устройства для связи, пластик для 3D-принтеров и другое оборудование для FPV-дронов. С начала СВО по поручению губернатора организована всесторонняя помощь военнослужащим и их семьям. В рамках регионального проекта "Сопричастность" на передовую отправляют адресные посылки бойцам. Волонтеры во всех районах области на постоянной основе собирают и готовят к отправке крупные партии личных отправлений. Запущена региональная кадровая программа "Герои Сахалина и Курил" для участников спецоперации, уже вернувшихся с линии соприкосновения. Успешно завершившие обучение включаются в кадровый резерв Сахалинской области. Вклад Сахалинской области в поддержку армии и участников спецоперации неоднократно отмечен на федеральном уровне. В 2023 году Министерство обороны РФ вручило региону кубок за взаимодействие с вооруженными силами, а губернатор Валерий Лимаренко отмечен медалью "За укрепление боевого содружества".

https://ria.ru/20250428/sahalin-2013759561.html

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сахалинская область, валерий лимаренко, министерство обороны рф (минобороны рф)