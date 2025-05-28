Министр обороны Польши впервые открыто назвал Россию врагом
Министр обороны Польши Косиняк-Камыш впервые открыто назвал Россию врагом
© AP Photo / Czarek SokolowskiМинистр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Архивное фото
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ВАРШАВА, 28 мая — РИА Новости. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, вернувшись из поездки в США, и впервые открыто назвал Россию врагом.
"Российская Федерация — наши враги, они все более агрессивны", — сказал он встречавшим его журналистам.
В частности, Косиняк-Камыш выразил недовольство учениями российского Военно-морского флота на Балтике. Он предположил, что таким образом Москва демонстрирует возможности перед маневрами, которые Польша вместе с союзниками намерены провести в начале июня.
Накануне российский флот при поддержке авиации начал учения в Балтийском море. В них участвуют более 20 кораблей, около 25 самолетов и порядка трех тысяч военнослужащих. Задача — отработать противолодочные действия и защиту от безэкипажных катеров, а также провести стрельбы.
Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у ее западных границ. В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.