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Министр обороны Польши впервые открыто назвал Россию врагом - РИА Новости, 28.05.2025
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16:52 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/polsha-2019593926.html
Министр обороны Польши впервые открыто назвал Россию врагом
Министр обороны Польши впервые открыто назвал Россию врагом - РИА Новости, 28.05.2025
Министр обороны Польши впервые открыто назвал Россию врагом
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, вернувшись из поездки в США, и впервые открыто назвал Россию врагом. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T16:52:00+03:00
2025-05-28T16:52:00+03:00
польша
россия
владислав косиняк-камыш
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ВАРШАВА, 28 мая — РИА Новости. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, вернувшись из поездки в США, и впервые открыто назвал Россию врагом."Российская Федерация — наши враги, они все более агрессивны", — сказал он встречавшим его журналистам.В частности, Косиняк-Камыш выразил недовольство учениями российского Военно-морского флота на Балтике. Он предположил, что таким образом Москва демонстрирует возможности перед маневрами, которые Польша вместе с союзниками намерены провести в начале июня.Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у ее западных границ. В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
https://ria.ru/20250528/narod-2019459066.html
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польша, россия, владислав косиняк-камыш , нато, в мире
Польша, Россия, Владислав Косиняк-Камыш , НАТО, В мире
Министр обороны Польши впервые открыто назвал Россию врагом

Министр обороны Польши Косиняк-Камыш впервые открыто назвал Россию врагом

© AP Photo / Czarek SokolowskiМинистр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Архивное фото
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ВАРШАВА, 28 мая — РИА Новости. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, вернувшись из поездки в США, и впервые открыто назвал Россию врагом.
"Российская Федерация — наши враги, они все более агрессивны", — сказал он встречавшим его журналистам.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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В частности, Косиняк-Камыш выразил недовольство учениями российского Военно-морского флота на Балтике. Он предположил, что таким образом Москва демонстрирует возможности перед маневрами, которые Польша вместе с союзниками намерены провести в начале июня.

Накануне российский флот при поддержке авиации начал учения в Балтийском море. В них участвуют более 20 кораблей, около 25 самолетов и порядка трех тысяч военнослужащих. Задача — отработать противолодочные действия и защиту от безэкипажных катеров, а также провести стрельбы.

Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у ее западных границ. В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
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ПольшаРоссияВладислав Косиняк-КамышНАТОВ мире
 
 
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