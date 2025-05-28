https://ria.ru/20250528/polsha-2019593926.html

Министр обороны Польши впервые открыто назвал Россию врагом

Министр обороны Польши впервые открыто назвал Россию врагом - РИА Новости, 28.05.2025

Министр обороны Польши впервые открыто назвал Россию врагом

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, вернувшись из поездки в США, и впервые открыто назвал Россию врагом. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T16:52:00+03:00

2025-05-28T16:52:00+03:00

2025-05-28T16:52:00+03:00

польша

россия

владислав косиняк-камыш

нато

в мире

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ВАРШАВА, 28 мая — РИА Новости. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, вернувшись из поездки в США, и впервые открыто назвал Россию врагом."Российская Федерация — наши враги, они все более агрессивны", — сказал он встречавшим его журналистам.В частности, Косиняк-Камыш выразил недовольство учениями российского Военно-морского флота на Балтике. Он предположил, что таким образом Москва демонстрирует возможности перед маневрами, которые Польша вместе с союзниками намерены провести в начале июня.Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у ее западных границ. В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.

https://ria.ru/20250528/narod-2019459066.html

https://ria.ru/20250524/evropa-2018727945.html

польша

россия

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Ольга Тузова

польша, россия, владислав косиняк-камыш , нато, в мире