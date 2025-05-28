https://ria.ru/20250528/polsha-2019555427.html

Министр обороны Польши впервые открыто назвал Россию врагом

Министр обороны Польши впервые открыто назвал Россию врагом - РИА Новости, 28.05.2025

Министр обороны Польши впервые открыто назвал Россию врагом

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш вернулся из США и впервые открыто назвал Россию "врагом". РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T14:18:00+03:00

2025-05-28T14:18:00+03:00

2025-05-28T20:06:00+03:00

россия

польша

москва

владислав косиняк-камыш

владимир путин

николай патрушев

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993430079_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_136c954a639bc747c62f18c050a46a2f.jpg

ВАРШАВА, 28 мая — РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш вернулся из США и впервые открыто назвал Россию "врагом". "Российская Федерация — наши враги, они все более агрессивны", — заявил Косиняк-Камыш журналистам на аэродроме в Варшаве сразу после прибытия из США. При этом в России не раз заявляли, что никому не угрожают и не собираются нападать на страны НАТО, в то время как Североатлантический альянс под предлогом якобы "агрессивных действий" России наращивает активность у ее границ. Косиняк-Камыш выразил недовольство учениями ВМФ России на Балтике. "Вчера они начали очередные маневры на Балтике. Наверное, перед теми, которые наши союзники вместе с нами должны проводить в начале июня. Они направили свой флот, воздушные суда, демонстрируя свои возможности", — сказал польский министр. Во вторник в пресс-службе Балтийского флота сообщили, что в Балтийском море при поддержке авиации, с участием трех тысяч военных и 20 кораблей начались плановые учения российского флота. Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Угрозы со стороны НАТО нарастают стремительно, заявлял ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев. По его словам, Балтийский флот в нынешней сложной военно-политической обстановке укрепляет свои позиции, надежно обеспечивает безопасность судоходства, пресекает провокации военно-морских сил недружественных государств. Отношения России и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест России, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных государств, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников в ответ на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.

https://ria.ru/20250528/narod-2019459066.html

https://ria.ru/20250526/polsha-2019047626.html

https://ria.ru/20250519/poryadok-2017747269.html

россия

польша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, польша, москва, владислав косиняк-камыш , владимир путин, николай патрушев, нато, в мире