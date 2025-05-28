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Министр обороны Польши впервые открыто назвал Россию врагом - РИА Новости, 28.05.2025
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14:18 28.05.2025 (обновлено: 20:06 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/polsha-2019555427.html
Министр обороны Польши впервые открыто назвал Россию врагом
Министр обороны Польши впервые открыто назвал Россию врагом - РИА Новости, 28.05.2025
Министр обороны Польши впервые открыто назвал Россию врагом
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш вернулся из США и впервые открыто назвал Россию "врагом". РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T14:18:00+03:00
2025-05-28T20:06:00+03:00
россия
польша
москва
владислав косиняк-камыш
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николай патрушев
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ВАРШАВА, 28 мая — РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш вернулся из США и впервые открыто назвал Россию "врагом". "Российская Федерация — наши враги, они все более агрессивны", — заявил Косиняк-Камыш журналистам на аэродроме в Варшаве сразу после прибытия из США. При этом в России не раз заявляли, что никому не угрожают и не собираются нападать на страны НАТО, в то время как Североатлантический альянс под предлогом якобы "агрессивных действий" России наращивает активность у ее границ. Косиняк-Камыш выразил недовольство учениями ВМФ России на Балтике. "Вчера они начали очередные маневры на Балтике. Наверное, перед теми, которые наши союзники вместе с нами должны проводить в начале июня. Они направили свой флот, воздушные суда, демонстрируя свои возможности", — сказал польский министр. Во вторник в пресс-службе Балтийского флота сообщили, что в Балтийском море при поддержке авиации, с участием трех тысяч военных и 20 кораблей начались плановые учения российского флота. Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Угрозы со стороны НАТО нарастают стремительно, заявлял ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев. По его словам, Балтийский флот в нынешней сложной военно-политической обстановке укрепляет свои позиции, надежно обеспечивает безопасность судоходства, пресекает провокации военно-морских сил недружественных государств. Отношения России и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест России, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных государств, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников в ответ на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
https://ria.ru/20250528/narod-2019459066.html
https://ria.ru/20250526/polsha-2019047626.html
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россия, польша, москва, владислав косиняк-камыш , владимир путин, николай патрушев, нато, в мире
Россия, Польша, Москва, Владислав Косиняк-Камыш , Владимир Путин, Николай Патрушев, НАТО, В мире
Министр обороны Польши впервые открыто назвал Россию врагом

Косиняк-Камыш впервые открыто назвал Россию врагом, вернувшись из США

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладислав Косиняк-Камыш
Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владислав Косиняк-Камыш. Архивное фото
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ВАРШАВА, 28 мая — РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш вернулся из США и впервые открыто назвал Россию "врагом".
"Российская Федерация — наши враги, они все более агрессивны", — заявил Косиняк-Камыш журналистам на аэродроме в Варшаве сразу после прибытия из США.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
"Перестали бы существовать": в Польше напомнили о долге перед Россией
Вчера, 01:59
При этом в России не раз заявляли, что никому не угрожают и не собираются нападать на страны НАТО, в то время как Североатлантический альянс под предлогом якобы "агрессивных действий" России наращивает активность у ее границ.
Косиняк-Камыш выразил недовольство учениями ВМФ России на Балтике.
"Вчера они начали очередные маневры на Балтике. Наверное, перед теми, которые наши союзники вместе с нами должны проводить в начале июня. Они направили свой флот, воздушные суда, демонстрируя свои возможности", — сказал польский министр.
Во вторник в пресс-службе Балтийского флота сообщили, что в Балтийском море при поддержке авиации, с участием трех тысяч военных и 20 кораблей начались плановые учения российского флота.
Пара истребителей F-16 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Польша вторую ночь подряд поднимала авиацию из-за якобы активности России
26 мая, 09:03
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Угрозы со стороны НАТО нарастают стремительно, заявлял ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.
По его словам, Балтийский флот в нынешней сложной военно-политической обстановке укрепляет свои позиции, надежно обеспечивает безопасность судоходства, пресекает провокации военно-морских сил недружественных государств.
Отношения России и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест России, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных государств, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников в ответ на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
"Новый порядок": на Западе раскрыли, что США готовят в Польше для России
19 мая, 03:14
 
РоссияПольшаМоскваВладислав Косиняк-КамышВладимир ПутинНиколай ПатрушевНАТОВ мире
 
 
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