https://ria.ru/20250528/polsha-2019542820.html

В Польше заявили об активизации нелегалов на границе с Белоруссией

В Польше заявили об активизации нелегалов на границе с Белоруссией - РИА Новости, 28.05.2025

В Польше заявили об активизации нелегалов на границе с Белоруссией

Нелегальные мигранты существенно активизировались на польско-белорусской границе, сообщает пограничная стража Польши. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T13:29:00+03:00

2025-05-28T13:29:00+03:00

2025-05-28T13:29:00+03:00

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ВАРШАВА, 28 мая – РИА Новости. Нелегальные мигранты существенно активизировались на польско-белорусской границе, сообщает пограничная стража Польши. "27 мая на границе с Белоруссией зафиксировано более 220 попыток нелегального проникновения в Польшу", - говорится в сообщении. Уточняется, что в отношении 16 из них "проводятся мероприятия с целью задержания". Погранстража также сообщает, что нелегальные мигранты в ходе попыток штурма границы бросали камни в сторону польских патрулей и повредили служебный автомобиль. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны Евросоюза. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов пересечь границу, обвиняя руководство в Минске в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Польши Анджей Дуда 2 апреля подписал закон, позволяющий отказывать в праве на убежище иностранцам, прибывшим в страну нелегальным способом. Сразу после этого премьер-министр Дональд Туск издал распоряжение на основе этого закона, которое позволяет не предоставлять убежище нелегальным мигрантам.

https://ria.ru/20250425/lukashenko-2013429231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, белоруссия, минск, анджей дуда, дональд туск