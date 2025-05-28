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В Польше заявили об активизации нелегалов на границе с Белоруссией - РИА Новости, 28.05.2025
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13:29 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/polsha-2019542820.html
В Польше заявили об активизации нелегалов на границе с Белоруссией
В Польше заявили об активизации нелегалов на границе с Белоруссией - РИА Новости, 28.05.2025
В Польше заявили об активизации нелегалов на границе с Белоруссией
Нелегальные мигранты существенно активизировались на польско-белорусской границе, сообщает пограничная стража Польши. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T13:29:00+03:00
2025-05-28T13:29:00+03:00
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ВАРШАВА, 28 мая – РИА Новости. Нелегальные мигранты существенно активизировались на польско-белорусской границе, сообщает пограничная стража Польши. "27 мая на границе с Белоруссией зафиксировано более 220 попыток нелегального проникновения в Польшу", - говорится в сообщении. Уточняется, что в отношении 16 из них "проводятся мероприятия с целью задержания". Погранстража также сообщает, что нелегальные мигранты в ходе попыток штурма границы бросали камни в сторону польских патрулей и повредили служебный автомобиль. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны Евросоюза. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов пересечь границу, обвиняя руководство в Минске в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Польши Анджей Дуда 2 апреля подписал закон, позволяющий отказывать в праве на убежище иностранцам, прибывшим в страну нелегальным способом. Сразу после этого премьер-министр Дональд Туск издал распоряжение на основе этого закона, которое позволяет не предоставлять убежище нелегальным мигрантам.
https://ria.ru/20250425/lukashenko-2013429231.html
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в мире, польша, белоруссия, минск, анджей дуда, дональд туск
В мире, Польша, Белоруссия, Минск, Анджей Дуда, Дональд Туск
В Польше заявили об активизации нелегалов на границе с Белоруссией

Погранслужба заявила о 220 попытках нелегалов проникнуть в Польшу из Белоруссии

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/TwitterПольские военные на границе Польши и Белоруссии
Польские военные на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter
Польские военные на границе Польши и Белоруссии. Архивное фото
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ВАРШАВА, 28 мая – РИА Новости. Нелегальные мигранты существенно активизировались на польско-белорусской границе, сообщает пограничная стража Польши.
"27 мая на границе с Белоруссией зафиксировано более 220 попыток нелегального проникновения в Польшу", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в отношении 16 из них "проводятся мероприятия с целью задержания". Погранстража также сообщает, что нелегальные мигранты в ходе попыток штурма границы бросали камни в сторону польских патрулей и повредили служебный автомобиль.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны Евросоюза. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов пересечь границу, обвиняя руководство в Минске в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
Президент Польши Анджей Дуда 2 апреля подписал закон, позволяющий отказывать в праве на убежище иностранцам, прибывшим в страну нелегальным способом. Сразу после этого премьер-министр Дональд Туск издал распоряжение на основе этого закона, которое позволяет не предоставлять убежище нелегальным мигрантам.
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