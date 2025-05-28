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Во Владимирской области членов "Русской общины" обвинили в похищении - РИА Новости, 28.05.2025
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23:17 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/pokhischenie-2019673389.html
Во Владимирской области членов "Русской общины" обвинили в похищении
Во Владимирской области членов "Русской общины" обвинили в похищении - РИА Новости, 28.05.2025
Во Владимирской области членов "Русской общины" обвинили в похищении
Трое членов "Русской общины" из Коврова Владимирской области обвиняются в похищении знакомого, также имеющего отношение к организации, молодого человека из-за... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T23:17:00+03:00
2025-05-28T23:17:00+03:00
происшествия
ковров
владимирская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 28 мая - РИА Новости. Трое членов "Русской общины" из Коврова Владимирской области обвиняются в похищении знакомого, также имеющего отношение к организации, молодого человека из-за личного конфликта вывезли в лес, избили, угрожая электрошокером и ножом. "В следственном отделе по городу Ковров следственного управления СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в", "г" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с угрозой его применения, а также предметов, используемых в качестве оружия), по факту похищения жителя Коврова 2007 года рождения", - сообщается в Telegram-канале управления. Задержаны двое местных жителей 1994 года рождения и один - 2000 года рождения, в настоящее время следователем СК им предъявлено обвинение. Установлено, что вечером 25 мая обвиняемые "по причине конфликта, ранее произошедшего у одного из них с потерпевшим", заставили молодого человека сесть в их автомобиль, привезли его в лесной массив около микрорайона Заря города Коврова, где связали скотчем руки и ноги и удерживали не менее трех часов. По данным управления, фигуранты избивали потерпевшего, "использовали для применения насилия полимерный пакет и электрошокер", угрожали ножом. Затем они скрылись, а молодой человек освободился от скотча и пришел домой, откуда обратился в экстренные службы. В пресс-службе регионального следственного управления СК РИА Новости уточнили, что троим обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как рассказали РИА Новости в правоохранительных структурах, все участники событий являются членами местной "Русской общины", потерпевший, по его словам, принял решение о выходе из организации. "Конфликт напрямую с деятельностью организации связан не был и являлся следствием личного конфликта, произошедшего между потерпевшим и другим членом этой организации", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250511/ingushetija-2016273807.html
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происшествия, ковров, владимирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ковров, Владимирская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Во Владимирской области членов "Русской общины" обвинили в похищении

Членов "Русской общины" из Коврова обвинили в похищении и избиении знакомого

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 28 мая - РИА Новости. Трое членов "Русской общины" из Коврова Владимирской области обвиняются в похищении знакомого, также имеющего отношение к организации, молодого человека из-за личного конфликта вывезли в лес, избили, угрожая электрошокером и ножом.
"В следственном отделе по городу Ковров следственного управления СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в", "г" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с угрозой его применения, а также предметов, используемых в качестве оружия), по факту похищения жителя Коврова 2007 года рождения", - сообщается в Telegram-канале управления.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
В Ингушетии выяснят обстоятельства похищения мужчины
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Задержаны двое местных жителей 1994 года рождения и один - 2000 года рождения, в настоящее время следователем СК им предъявлено обвинение.
Установлено, что вечером 25 мая обвиняемые "по причине конфликта, ранее произошедшего у одного из них с потерпевшим", заставили молодого человека сесть в их автомобиль, привезли его в лесной массив около микрорайона Заря города Коврова, где связали скотчем руки и ноги и удерживали не менее трех часов.
По данным управления, фигуранты избивали потерпевшего, "использовали для применения насилия полимерный пакет и электрошокер", угрожали ножом. Затем они скрылись, а молодой человек освободился от скотча и пришел домой, откуда обратился в экстренные службы.
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3 апреля, 13:43
В пресс-службе регионального следственного управления СК РИА Новости уточнили, что троим обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Как рассказали РИА Новости в правоохранительных структурах, все участники событий являются членами местной "Русской общины", потерпевший, по его словам, принял решение о выходе из организации.
"Конфликт напрямую с деятельностью организации связан не был и являлся следствием личного конфликта, произошедшего между потерпевшим и другим членом этой организации", - рассказал собеседник агентства.
Наручники - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
В Ингушетии мужчину обвинили в похищении человека
17 мая, 15:47
 
ПроисшествияКовровВладимирская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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