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Самокатчик устроил погоню с магнитогорскими росгвардейцами
Самокатчик устроил погоню с магнитогорскими росгвардейцами - РИА Новости, 28.05.2025
Самокатчик устроил погоню с магнитогорскими росгвардейцами
Мужчину, который предположительно катался пьяным на электросамокате и стал участником погони с росгвардейцами, ищут в Магнитогорске Челябинской области, сообщил РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T16:20:00+03:00
2025-05-28T16:20:00+03:00
2025-05-28T17:27:00+03:00
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челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 мая – РИА Новости. Мужчину, который предположительно катался пьяным на электросамокате и стал участником погони с росгвардейцами, ищут в Магнитогорске Челябинской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "Мужчина нарушил общественный порядок, он был нетрезв. Ему сделали замечание. Теперь его ищут", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе Управления Росгвардии по региону от комментариев по данному факту воздержались.
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происшествия, магнитогорск, челябинская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Происшествия, Магнитогорск, Челябинская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
Самокатчик устроил погоню с магнитогорскими росгвардейцами
Самокатчик в Магнитогорске устроил погоню с Росгвардией, его разыскивают