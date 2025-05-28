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Самокатчик устроил погоню с магнитогорскими росгвардейцами

Самокатчик устроил погоню с магнитогорскими росгвардейцами - РИА Новости, 28.05.2025

Самокатчик устроил погоню с магнитогорскими росгвардейцами

Мужчину, который предположительно катался пьяным на электросамокате и стал участником погони с росгвардейцами, ищут в Магнитогорске Челябинской области, сообщил РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T16:20:00+03:00

2025-05-28T16:20:00+03:00

2025-05-28T17:27:00+03:00

происшествия

магнитогорск

челябинская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 28 мая – РИА Новости. Мужчину, который предположительно катался пьяным на электросамокате и стал участником погони с росгвардейцами, ищут в Магнитогорске Челябинской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "Мужчина нарушил общественный порядок, он был нетрезв. Ему сделали замечание. Теперь его ищут", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе Управления Росгвардии по региону от комментариев по данному факту воздержались.

https://ria.ru/20250526/dagestan-2019112135.html

магнитогорск

челябинская область

россия

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происшествия, магнитогорск, челябинская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия