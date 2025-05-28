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Самокатчик устроил погоню с магнитогорскими росгвардейцами - РИА Новости, 28.05.2025
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16:20 28.05.2025 (обновлено: 17:27 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/pogonya-2019586419.html
Самокатчик устроил погоню с магнитогорскими росгвардейцами
Самокатчик устроил погоню с магнитогорскими росгвардейцами - РИА Новости, 28.05.2025
Самокатчик устроил погоню с магнитогорскими росгвардейцами
Мужчину, который предположительно катался пьяным на электросамокате и стал участником погони с росгвардейцами, ищут в Магнитогорске Челябинской области, сообщил РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T16:20:00+03:00
2025-05-28T17:27:00+03:00
происшествия
магнитогорск
челябинская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 мая – РИА Новости. Мужчину, который предположительно катался пьяным на электросамокате и стал участником погони с росгвардейцами, ищут в Магнитогорске Челябинской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "Мужчина нарушил общественный порядок, он был нетрезв. Ему сделали замечание. Теперь его ищут", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе Управления Росгвардии по региону от комментариев по данному факту воздержались.
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магнитогорск
челябинская область
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происшествия, магнитогорск, челябинская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Происшествия, Магнитогорск, Челябинская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
Самокатчик устроил погоню с магнитогорскими росгвардейцами

Самокатчик в Магнитогорске устроил погоню с Росгвардией, его разыскивают

© Кадр видео из соцсетейСамокатчик в Магнитогорске устроил погоню с Росгвардией
Самокатчик в Магнитогорске устроил погоню с Росгвардией - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Кадр видео из соцсетей
Самокатчик в Магнитогорске устроил погоню с Росгвардией
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 мая – РИА Новости. Мужчину, который предположительно катался пьяным на электросамокате и стал участником погони с росгвардейцами, ищут в Магнитогорске Челябинской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Мужчина нарушил общественный порядок, он был нетрезв. Ему сделали замечание. Теперь его ищут", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе Управления Росгвардии по региону от комментариев по данному факту воздержались.
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ПроисшествияМагнитогорскЧелябинская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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