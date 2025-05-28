На вечеринке в Байкальске, где погибли подростки, было спиртное
Погибшие в Байкальске подростки собирались отдыхать в доме, где было спиртное
© Фото : Прокуратура Иркутской области/ВКонтактеМесто происшествия в СНТ "Горный Байкал" в Байкальске
Место происшествия в СНТ "Горный Байкал" в Байкальске
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Друг погибших в Байкальске Иркутской области подростков рассказал РИА Новости, что они собирались к своему приятелю "отдыхать в доме" и что там будет спиртное.
"Мы были лучшие друзья, и я с ними дружил, общался. Они (двое из погибших подростков – ред.) были славными друзьями, (один из них – ред.) сказал, что они будут отдыхать у друга в доме. Будут спиртные напитки, и они их будут пить", - сообщил собеседник, отметив, что подозреваемого в убийстве он близко не знал, только здоровался при встрече.
Ночью в среду в Байкальске произошло возгорание частного дома, были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По предварительной версии следствия, в СНТ "Горный Байкал" группа парней и девушек в возрасте от 13 до 17 лет праздновала день рождения, когда 17-летний юноша напал на окружающих с ножом. В результате четверо подростков скончались на месте, еще четверо были доставлены с травмами в больницу. Подозреваемый, предположительно, после нападения поджег дом и погиб во время пожара.
Один из пострадавших был прооперирован и стабилен, состояние троих не вызывает у медиков опасений, всех их переведут на лечение в Иркутск. Возбуждено уголовное дело об убийстве. В Байкальске объявлен трехдневный траур.