https://ria.ru/20250528/podrostki-2019494500.html

Появились подробности об участниках трагедии с подростками в Байкальске

Появились подробности об участниках трагедии с подростками в Байкальске - РИА Новости, 28.05.2025

Появились подробности об участниках трагедии с подростками в Байкальске

Подозреваемому в убийстве подростков в Байкальске - 17 лет, остальные в компании были младше него – от 13 до 16 лет, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T10:06:00+03:00

2025-05-28T10:06:00+03:00

2025-05-28T10:11:00+03:00

происшествия

байкальск

иркутская область

иркутск

следственный комитет россии (ск рф)

убийство подростков в байкальске

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ИРКУТСК, 28 мая - РИА Новости. Подозреваемому в убийстве подростков в Байкальске - 17 лет, остальные в компании были младше него – от 13 до 16 лет, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Иркутской области. Ночью в среду в Байкальске произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По предварительным данным СК, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" группа молодых людей праздновала день рождения, в какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате четверо подростков скончались на месте, еще четверо были доставлены с травмами в больницу. Подозреваемый, предположительно, после нападения поджег дом и погиб во время пожара. Один из пострадавших был прооперирован и стабилен, состояние троих не вызывает у медиков опасений, всех их переведут на лечение в Иркутск. "Погибли: девушка 16 лет, три юноши от 13 до 14 лет, подозреваемый - 17 лет. Всего пять человек. Пострадали две девушки 14 и 15 лет, два юноши - 14, 15 лет", - сообщил собеседник агентства. Возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи и криминалисты и оперштаб, созданный по распоряжению губернатора. В Байкальске объявлен трехдневный траур.

https://ria.ru/20250528/baykalsk-2019484285.html

байкальск

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, байкальск, иркутская область, иркутск, следственный комитет россии (ск рф), убийство подростков в байкальске