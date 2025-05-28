https://ria.ru/20250528/podmoskove-2019476557.html

В Подмосковье после атаки БПЛА повреждены три дома

В Подмосковье после атаки БПЛА повреждены три дома - РИА Новости, 28.05.2025

В Подмосковье после атаки БПЛА повреждены три дома

Три жилых дома в селе Троицкое повреждены после атаки БПЛА в Подмосковье, никто не пострадал, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T07:59:00+03:00

2025-05-28T07:59:00+03:00

2025-05-28T08:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

чехов

происшествия

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Три жилых дома в селе Троицкое повреждены после атаки БПЛА в Подмосковье, никто не пострадал, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."В результате атаки в Чехове повреждены три жилых дома в селе Троицкое — по улице Новая и в СНТ "Мичуринец". Самое главное — никто из жителей не пострадал", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.Как отметил губернатор, по каждому из случаев на месте работают экстренные службы. Жителям всех пострадавших домов будет оказана необходимая помощь и поддержка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

московская область (подмосковье)

чехов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

московская область (подмосковье), андрей воробьев, чехов, происшествия