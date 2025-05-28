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В Подмосковье после атаки БПЛА повреждены три дома
В Подмосковье после атаки БПЛА повреждены три дома - РИА Новости, 28.05.2025
В Подмосковье после атаки БПЛА повреждены три дома
Три жилых дома в селе Троицкое повреждены после атаки БПЛА в Подмосковье, никто не пострадал, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T07:59:00+03:00
2025-05-28T07:59:00+03:00
2025-05-28T08:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
чехов
происшествия
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Три жилых дома в селе Троицкое повреждены после атаки БПЛА в Подмосковье, никто не пострадал, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."В результате атаки в Чехове повреждены три жилых дома в селе Троицкое — по улице Новая и в СНТ "Мичуринец". Самое главное — никто из жителей не пострадал", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.Как отметил губернатор, по каждому из случаев на месте работают экстренные службы. Жителям всех пострадавших домов будет оказана необходимая помощь и поддержка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, чехов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Чехов, Происшествия
В Подмосковье после атаки БПЛА повреждены три дома
В Подмосковье в селе Троицокм после атаки БПЛА повреждены три дома