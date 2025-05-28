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Поддубному присвоили звание почетного гражданина Белгородской области - РИА Новости, 28.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:11 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/poddubnyy-2019672989.html
Поддубному присвоили звание почетного гражданина Белгородской области
Поддубному присвоили звание почетного гражданина Белгородской области - РИА Новости, 28.05.2025
Поддубному присвоили звание почетного гражданина Белгородской области
Военному корреспонденту, Герою России Евгению Поддубному присвоили звание почетного гражданина Белгородской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T23:11:00+03:00
2025-05-28T23:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
белгородская область
россия
евгений поддубный
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Военному корреспонденту, Герою России Евгению Поддубному присвоили звание почетного гражданина Белгородской области, передает корреспондент РИА Новости. "За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, личный вклад в духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи Белгородской области, почетное звание "Почетный гражданин Белгородской области" присвоено Поддубному Евгению Евгеньевичу, военному корреспонденту Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании", - сказал ведущий во время церемонии. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в торжественной обстановке вручил Поддубному диплом, нагрудный знак и удостоверение почетного гражданина региона. "Я скажу вам, даже пожелаю вам, что в период каких бы то ни было тяжелых испытаний или может быть сомнений, никогда не сомневайтесь в том, что мы обязательно победим. Победа будет за нами, потому что за нами правда. Звание почетного гражданина Белгородской области для меня огромная честь. И я безмерно благодарен за эту оценку своей службы", - сказал Поддубный. Поддубный с первых дней освещал операцию российских войск против ВСУ в Курской области. В начале августа он получил тяжелые ранения в результате атаки украинского дрона, с которыми он сам смог остановить проезжавшую машину и добраться до врачей. После лечения военный корреспондент вернулся к работе, в том числе в Курской области. В сентябре указом президента журналист был удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.
https://ria.ru/20250424/poddubnyj-2013149813.html
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общество, белгородская область, россия, евгений поддубный, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Общество, Белгородская область, Россия, Евгений Поддубный, Вячеслав Гладков
Поддубному присвоили звание почетного гражданина Белгородской области

Военкору Поддубному присвоили звание почетного гражданина Белгородской области

© Фото : Поддубный. Военный корреспондент/ВКонтактеЕвгений Поддубный
Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : Поддубный. Военный корреспондент/ВКонтакте
Евгений Поддубный. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Военному корреспонденту, Герою России Евгению Поддубному присвоили звание почетного гражданина Белгородской области, передает корреспондент РИА Новости.
"За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, личный вклад в духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи Белгородской области, почетное звание "Почетный гражданин Белгородской области" присвоено Поддубному Евгению Евгеньевичу, военному корреспонденту Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании", - сказал ведущий во время церемонии.
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в торжественной обстановке вручил Поддубному диплом, нагрудный знак и удостоверение почетного гражданина региона.
"Я скажу вам, даже пожелаю вам, что в период каких бы то ни было тяжелых испытаний или может быть сомнений, никогда не сомневайтесь в том, что мы обязательно победим. Победа будет за нами, потому что за нами правда. Звание почетного гражданина Белгородской области для меня огромная честь. И я безмерно благодарен за эту оценку своей службы", - сказал Поддубный.
Поддубный с первых дней освещал операцию российских войск против ВСУ в Курской области. В начале августа он получил тяжелые ранения в результате атаки украинского дрона, с которыми он сам смог остановить проезжавшую машину и добраться до врачей. После лечения военный корреспондент вернулся к работе, в том числе в Курской области. В сентябре указом президента журналист был удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.
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