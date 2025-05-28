Поддубному присвоили звание почетного гражданина Белгородской области
Военкору Поддубному присвоили звание почетного гражданина Белгородской области
Евгений Поддубный. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Военному корреспонденту, Герою России Евгению Поддубному присвоили звание почетного гражданина Белгородской области, передает корреспондент РИА Новости.
"За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, личный вклад в духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи Белгородской области, почетное звание "Почетный гражданин Белгородской области" присвоено Поддубному Евгению Евгеньевичу, военному корреспонденту Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании", - сказал ведущий во время церемонии.
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в торжественной обстановке вручил Поддубному диплом, нагрудный знак и удостоверение почетного гражданина региона.
"Я скажу вам, даже пожелаю вам, что в период каких бы то ни было тяжелых испытаний или может быть сомнений, никогда не сомневайтесь в том, что мы обязательно победим. Победа будет за нами, потому что за нами правда. Звание почетного гражданина Белгородской области для меня огромная честь. И я безмерно благодарен за эту оценку своей службы", - сказал Поддубный.
Поддубный с первых дней освещал операцию российских войск против ВСУ в Курской области. В начале августа он получил тяжелые ранения в результате атаки украинского дрона, с которыми он сам смог остановить проезжавшую машину и добраться до врачей. После лечения военный корреспондент вернулся к работе, в том числе в Курской области. В сентябре указом президента журналист был удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.