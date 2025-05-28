https://ria.ru/20250528/poddubnyy-2019672989.html

Поддубному присвоили звание почетного гражданина Белгородской области

Поддубному присвоили звание почетного гражданина Белгородской области - РИА Новости, 28.05.2025

Поддубному присвоили звание почетного гражданина Белгородской области

Военному корреспонденту, Герою России Евгению Поддубному присвоили звание почетного гражданина Белгородской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T23:11:00+03:00

2025-05-28T23:11:00+03:00

2025-05-28T23:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

белгородская область

россия

евгений поддубный

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Военному корреспонденту, Герою России Евгению Поддубному присвоили звание почетного гражданина Белгородской области, передает корреспондент РИА Новости. "За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, личный вклад в духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи Белгородской области, почетное звание "Почетный гражданин Белгородской области" присвоено Поддубному Евгению Евгеньевичу, военному корреспонденту Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании", - сказал ведущий во время церемонии. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в торжественной обстановке вручил Поддубному диплом, нагрудный знак и удостоверение почетного гражданина региона. "Я скажу вам, даже пожелаю вам, что в период каких бы то ни было тяжелых испытаний или может быть сомнений, никогда не сомневайтесь в том, что мы обязательно победим. Победа будет за нами, потому что за нами правда. Звание почетного гражданина Белгородской области для меня огромная честь. И я безмерно благодарен за эту оценку своей службы", - сказал Поддубный. Поддубный с первых дней освещал операцию российских войск против ВСУ в Курской области. В начале августа он получил тяжелые ранения в результате атаки украинского дрона, с которыми он сам смог остановить проезжавшую машину и добраться до врачей. После лечения военный корреспондент вернулся к работе, в том числе в Курской области. В сентябре указом президента журналист был удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.

https://ria.ru/20250424/poddubnyj-2013149813.html

https://ria.ru/20250427/poddubnyj-2013650725.html

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общество, белгородская область, россия, евгений поддубный, вячеслав гладков