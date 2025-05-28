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"Почта России" возобновила наземную доставку писем и посылок в Китай
"Почта России" возобновила наземную доставку писем и посылок в Китай - РИА Новости, 28.05.2025
"Почта России" возобновила наземную доставку писем и посылок в Китай
"Почта России" возобновляет наземную доставку писем и посылок в Китай, говорится в сообщении на сайте компании. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T17:34:00+03:00
2025-05-28T17:34:00+03:00
2025-05-28T18:41:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. "Почта России" возобновляет наземную доставку писем и посылок в Китай, говорится в сообщении на сайте компании. "Почта России" возобновляет наземную доставку в Китай", - сказано в сообщении.Как прокомментировали РИА Новости в пресс-службе "Почты России", временные изменения формата были связаны с пересмотром мест приема наземной доставки из РФ. Компания усовершенствовала наземную доставку в Китай, новое решение основано на мультимодальной логистике - это железнодорожные и контейнерные перевозки."Сейчас Китай – второе по популярности направление почтового экспорта. Наземная доставка позволяет российским предпринимателям перевозить товары экономичнее, чем авиа-, а также – отправлять товары, которые, по правилам безопасности, нельзя транспортировать самолетом (например, аэрозоли под давлением, масляные краски, косметические лосьоны и т.д.)", - добавили в пресс-службе.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Китай, Почта России, Россия, В мире
"Почта России" возобновила наземную доставку писем и посылок в Китай
"Почта России" сообщила о возобновлении наземной доставки писем и посылок в КНР