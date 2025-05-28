https://ria.ru/20250528/pochta-2019610514.html

"Почта России" возобновила наземную доставку писем и посылок в Китай

"Почта России" возобновила наземную доставку писем и посылок в Китай - РИА Новости, 28.05.2025

"Почта России" возобновила наземную доставку писем и посылок в Китай

"Почта России" возобновляет наземную доставку писем и посылок в Китай, говорится в сообщении на сайте компании. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T17:34:00+03:00

2025-05-28T17:34:00+03:00

2025-05-28T18:41:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. "Почта России" возобновляет наземную доставку писем и посылок в Китай, говорится в сообщении на сайте компании. "Почта России" возобновляет наземную доставку в Китай", - сказано в сообщении.Как прокомментировали РИА Новости в пресс-службе "Почты России", временные изменения формата были связаны с пересмотром мест приема наземной доставки из РФ. Компания усовершенствовала наземную доставку в Китай, новое решение основано на мультимодальной логистике - это железнодорожные и контейнерные перевозки."Сейчас Китай – второе по популярности направление почтового экспорта. Наземная доставка позволяет российским предпринимателям перевозить товары экономичнее, чем авиа-, а также – отправлять товары, которые, по правилам безопасности, нельзя транспортировать самолетом (например, аэрозоли под давлением, масляные краски, косметические лосьоны и т.д.)", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250409/pochta-2010273474.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

китай, почта россии, россия, в мире