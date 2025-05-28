https://ria.ru/20250528/pobeda-2019504229.html

Блок "Победа" обратился в ООН из-за преследования оппозиции в Молдавии

Блок "Победа" обратился в ООН из-за преследования оппозиции в Молдавии - РИА Новости, 28.05.2025

Блок "Победа" обратился в ООН из-за преследования оппозиции в Молдавии

Молдавский блок "Победа" направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу обращение, в котором заявил о политическом преследовании оппозиционных сил в республике,... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T10:49:00+03:00

2025-05-28T10:49:00+03:00

2025-05-28T11:27:00+03:00

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антониу гутерреш

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КИШИНЕВ, 28 мая — РИА Новости. Молдавский блок "Победа" направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу обращение, в котором заявил о политическом преследовании оппозиционных сил в республике, сообщила пресс-служба политформирования в Telegram-канале."Мы информируем о критической ситуации, сложившейся в Молдавии с нарушением прав жителей и попранием основ демократии и законности. <…> Парламентское большинство, подконтрольное партии "Действие и солидарность", законодательно криминализировало избирательное право. Действующий режим монополизировал право на информацию и устраняет политическую борьбу", — говорится в документе.Оппозиция просит главу ООН обратить внимание на безосновательный и незаконный арест главы Гагаузии Евгении Гуцул, а также на тот факт, что двух оппозиционных депутатов парламента Молдавии приговорили к шести и 12 годам заключения по политически сфабрикованным делам."Против представителей оппозиции возбуждены сотни дел. Суды, которые находятся под давлением ПДС, выносят обвинительные приговоры. ПДС провела через парламент поправки, упрощающие ликвидацию политических партий. А регистрация новых усложнена — требуется согласие секретных служб. В Молдавии сложилась ситуация, в которой невозможно рассчитывать на легитимное и честное проведение парламентских выборов", — подчеркнули представители блока.В последние годы власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия. В отношении многих оппозиционных политиков возбуждены уголовные дела, депутатов и общественных деятелей задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации и не допускать их до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия Службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь (самоуправляемую часть Русской православной церкви): кишиневские власти дважды не позволили архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем, а затем сорвали его паломничество в Турцию.В стране закрыты десятки телеканалов и сайтов, предоставляющих отличную от правящей власти точку зрения, в том числе российские радио Sputnik, "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру" и другие, заблокированы более сотни Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250522/gosduma-2018487777.html

https://ria.ru/20250521/gutsul-2018311931.html

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в мире, молдавия, оон, блок "победа" , антониу гутерреш