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Блок "Победа" обратился в ООН из-за преследования оппозиции в Молдавии - РИА Новости, 28.05.2025
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10:49 28.05.2025 (обновлено: 11:27 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/pobeda-2019504229.html
Блок "Победа" обратился в ООН из-за преследования оппозиции в Молдавии
Блок "Победа" обратился в ООН из-за преследования оппозиции в Молдавии - РИА Новости, 28.05.2025
Блок "Победа" обратился в ООН из-за преследования оппозиции в Молдавии
Молдавский блок "Победа" направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу обращение, в котором заявил о политическом преследовании оппозиционных сил в республике,... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T10:49:00+03:00
2025-05-28T11:27:00+03:00
в мире
молдавия
оон
блок "победа"
антониу гутерреш
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КИШИНЕВ, 28 мая — РИА Новости. Молдавский блок "Победа" направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу обращение, в котором заявил о политическом преследовании оппозиционных сил в республике, сообщила пресс-служба политформирования в Telegram-канале."Мы информируем о критической ситуации, сложившейся в Молдавии с нарушением прав жителей и попранием основ демократии и законности. &lt;…&gt; Парламентское большинство, подконтрольное партии "Действие и солидарность", законодательно криминализировало избирательное право. Действующий режим монополизировал право на информацию и устраняет политическую борьбу", — говорится в документе.Оппозиция просит главу ООН обратить внимание на безосновательный и незаконный арест главы Гагаузии Евгении Гуцул, а также на тот факт, что двух оппозиционных депутатов парламента Молдавии приговорили к шести и 12 годам заключения по политически сфабрикованным делам."Против представителей оппозиции возбуждены сотни дел. Суды, которые находятся под давлением ПДС, выносят обвинительные приговоры. ПДС провела через парламент поправки, упрощающие ликвидацию политических партий. А регистрация новых усложнена — требуется согласие секретных служб. В Молдавии сложилась ситуация, в которой невозможно рассчитывать на легитимное и честное проведение парламентских выборов", — подчеркнули представители блока.В последние годы власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия. В отношении многих оппозиционных политиков возбуждены уголовные дела, депутатов и общественных деятелей задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации и не допускать их до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия Службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь (самоуправляемую часть Русской православной церкви): кишиневские власти дважды не позволили архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем, а затем сорвали его паломничество в Турцию.В стране закрыты десятки телеканалов и сайтов, предоставляющих отличную от правящей власти точку зрения, в том числе российские радио Sputnik, "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру" и другие, заблокированы более сотни Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250522/gosduma-2018487777.html
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в мире, молдавия, оон, блок "победа" , антониу гутерреш
В мире, Молдавия, ООН, Блок "Победа" , Антониу Гутерреш
Блок "Победа" обратился в ООН из-за преследования оппозиции в Молдавии

Молдавский блок "Победа" направил обращение в ООН из-за преследования оппозиции

© AP Photo / Eduardo MunozООН
ООН - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz
ООН. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 мая — РИА Новости. Молдавский блок "Победа" направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу обращение, в котором заявил о политическом преследовании оппозиционных сил в республике, сообщила пресс-служба политформирования в Telegram-канале.
"Мы информируем о критической ситуации, сложившейся в Молдавии с нарушением прав жителей и попранием основ демократии и законности. <…> Парламентское большинство, подконтрольное партии "Действие и солидарность", законодательно криминализировало избирательное право. Действующий режим монополизировал право на информацию и устраняет политическую борьбу", — говорится в документе.
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Оппозиция просит главу ООН обратить внимание на безосновательный и незаконный арест главы Гагаузии Евгении Гуцул, а также на тот факт, что двух оппозиционных депутатов парламента Молдавии приговорили к шести и 12 годам заключения по политически сфабрикованным делам.
"Против представителей оппозиции возбуждены сотни дел. Суды, которые находятся под давлением ПДС, выносят обвинительные приговоры. ПДС провела через парламент поправки, упрощающие ликвидацию политических партий. А регистрация новых усложнена — требуется согласие секретных служб. В Молдавии сложилась ситуация, в которой невозможно рассчитывать на легитимное и честное проведение парламентских выборов", — подчеркнули представители блока.
В последние годы власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия. В отношении многих оппозиционных политиков возбуждены уголовные дела, депутатов и общественных деятелей задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации и не допускать их до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия Службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь (самоуправляемую часть Русской православной церкви): кишиневские власти дважды не позволили архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем, а затем сорвали его паломничество в Турцию.
В стране закрыты десятки телеканалов и сайтов, предоставляющих отличную от правящей власти точку зрения, в том числе российские радио Sputnik, "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру" и другие, заблокированы более сотни Telegram-каналов.
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В миреМолдавияООНБлок "Победа"Антониу Гутерреш
 
 
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