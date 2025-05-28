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Песков заявил о возможности встречи Путина с Зеленским - РИА Новости, 28.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:35 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/peskov-2019590489.html
Песков заявил о возможности встречи Путина с Зеленским
Песков заявил о возможности встречи Путина с Зеленским - РИА Новости, 28.05.2025
Песков заявил о возможности встречи Путина с Зеленским
Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна, но она должна стать результатом конкретных договоренностей делегаций, заявил... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T16:35:00+03:00
2025-05-28T16:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
москва
киев
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна, но она должна стать результатом конкретных договоренностей делегаций, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.&quot;Никаких изменений в позиции о принципиальной возможности такой встречи, но такая встреча должна быть итогом конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям. В этом плане изменений в нашей позиции нет никаких&quot;, — сказал он.По слова Пескова, скоро станут известны проекты меморандумов, подготовленные Москвой и Киевом. Сперва предстоит согласовать их тексты и выработать перечень условий для временного перемирия. Именно этим сейчас занимаются переговорные команды, уточнил пресс-секретарь президента.Первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной состоялась 16 мая в Стамбуле. Делегации договорились провести масштабный — тысячу на тысячу человек — и представить видение возможностей будущего перемирия.Киев, со своей стороны, запросил встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Глава российской делегации Владимир Мединский отметил готовность России продолжать диалог.Масштабный обмен пленными уже состоялся. Сейчас, как отметил Песков, готовится второй раунд прямых переговоров.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019179349.html
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россия, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, москва, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Москва, Киев
Песков заявил о возможности встречи Путина с Зеленским

Песков допустил возможность встречи Путина с Зеленским

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна, но она должна стать результатом конкретных договоренностей делегаций, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.
«

"Никаких изменений в позиции о принципиальной возможности такой встречи, но такая встреча должна быть итогом конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям. В этом плане изменений в нашей позиции нет никаких", — сказал он.

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По слова Пескова, скоро станут известны проекты меморандумов, подготовленные Москвой и Киевом. Сперва предстоит согласовать их тексты и выработать перечень условий для временного перемирия. Именно этим сейчас занимаются переговорные команды, уточнил пресс-секретарь президента.
Первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной состоялась 16 мая в Стамбуле. Делегации договорились провести масштабный — тысячу на тысячу человек — и представить видение возможностей будущего перемирия.
Киев, со своей стороны, запросил встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Глава российской делегации Владимир Мединский отметил готовность России продолжать диалог.
Масштабный обмен пленными уже состоялся. Сейчас, как отметил Песков, готовится второй раунд прямых переговоров.
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