https://ria.ru/20250528/peskov-2019590489.html

Песков заявил о возможности встречи Путина с Зеленским

Песков заявил о возможности встречи Путина с Зеленским - РИА Новости, 28.05.2025

Песков заявил о возможности встречи Путина с Зеленским

Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна, но она должна стать результатом конкретных договоренностей делегаций, заявил... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T16:35:00+03:00

2025-05-28T16:35:00+03:00

2025-05-28T16:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

москва

киев

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна, но она должна стать результатом конкретных договоренностей делегаций, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков."Никаких изменений в позиции о принципиальной возможности такой встречи, но такая встреча должна быть итогом конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям. В этом плане изменений в нашей позиции нет никаких", — сказал он.По слова Пескова, скоро станут известны проекты меморандумов, подготовленные Москвой и Киевом. Сперва предстоит согласовать их тексты и выработать перечень условий для временного перемирия. Именно этим сейчас занимаются переговорные команды, уточнил пресс-секретарь президента.Первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной состоялась 16 мая в Стамбуле. Делегации договорились провести масштабный — тысячу на тысячу человек — и представить видение возможностей будущего перемирия.Киев, со своей стороны, запросил встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Глава российской делегации Владимир Мединский отметил готовность России продолжать диалог.Масштабный обмен пленными уже состоялся. Сейчас, как отметил Песков, готовится второй раунд прямых переговоров.

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019179349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

россия, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, москва, киев